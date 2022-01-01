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LACUNA COIL обещают новую музыку



Участники LACUNA COIL Andrea Ferro и Cristina Scabbia в рамках интервью на фестивале Download ответили на вопрос, стоит ли рассчитывать на что-то новое от группы.



«Мы немного схитрили, потому что да, новая музыка будет, и скоро вы узнаете, что это будет, но это не десятый альбом», — сказал Andrea.



Cristina добавила: «Это нечто особенное — особый проект, всё уже записано. Мы как раз заканчиваем по мелочам».



Andrea: «Но большего пока не скажем. Уже скоро — пару месяцев, и всё будет более понятно».



Cristina: «И скоро вы увидите что-то новое».







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