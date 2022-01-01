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Lacuna Coil

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18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"

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18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

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23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

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5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»
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LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"



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LACUNA COIL отметят юбилей альбома "Comalies" выпуском специальной версии, для которой они адаптировали песни под реалии 2022 года. Релиз намечен на 14 октября:

CD 1:

01. Swamped XX
02. Heaven's A Lie XX
03. Daylight Dancer XX
04. Humane XX
05. Self Deception XX
06. Aeon XX
07. Tight Rope XX
08. The Ghost Woman And The Hunter XX
09. Unspoken XX
10. Entwined XX
11. The Prophet Said XX
12. Angel's Punishment XX
13. Comalies XX

CD 2:

01. Swamped
02. Heaven's A Lie
03. Daylight Dancer
04. Humane
05. Self Deception
06. Aeon
07. Tight Rope
08. The Ghost Woman And The Hunter
09. Unspoken
10. Entwined
11. The Prophet Said
12. Angel's Punishment
13. Comalies




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