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LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"



LACUNA COIL планирует отметить 20-летний юбилей альбома "Comalies" специальным концертом, который состоится 15 октября в Fabrique, Милан.

COMALIVE: Celebrating 20 Years of Comalies. One night only and the only 2022 club show in Europe. Saturday, October 15th Milano Fabrique.













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