Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 74
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 49
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 40
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 22
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LACUNA COIL выпускают игру



*
zoom
*
* *
LACUNA COIL выпускают настольную игру "Horns Up!" — предзаказы можно оформить с 26 марта, а отправлена она будет в ноябре.

LACUNA COIL Announces Official Tabletop Game 'Horns Up!'






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 234

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом