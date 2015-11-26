Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 29
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 26
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

14 сен 2019 : 		 Новое видео LACUNA COIL

26 июл 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

21 июл 2019 : 		 Обложка нового альбома LACUNA COIL

9 июл 2019 : 		 Новый альбом LACUNA COIL выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19



*
zoom
*
* *
Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia подвергла критике тех, кто верит в связь между технологией 5G и распространением COVID-19:

«Когда мы говорим о заговоре — заговоре ради чего? Вот вы меня об этом спрашиваете, но все, с кем я общаюсь в интернете об этом так называемом заговоре, не могут дать мне никакого объяснения. И согласно науке, если вы не можете доказать, что это так, как вы это говорите, то это неправда. Так что если вы говорите мне, что технология 5G связана с вирусом, неважно, вам нужно доказать это, чтобы говорить об этом как о факте. И я слышала — поверьте мне — столько глупостей, что это даже не смешно. Я слышала о микрочипах в защитных масках, и поэтому они хотят, чтобы мы... "Они"? Они — кто? Так вот они якобы хотят, чтобы мы носили маски, чтобы они могли контролировать нас. Я к тому, что мне на самом деле интересно, кто из них... Я думаю о президентах и о том, кто находится на самой верхушке, кто заботится о государстве, например, и мне интересно, что хорошего в том, чтобы поставить страну на колени, разрушить [её] полностью экономически; что хорошего в том, чтобы государство само пыталось помочь каждому человеку, который живёт на этой территории. В этом, мать вашу, нет никакого смысла.

Если вы сомневаетесь насчёт "я не знаю, как вирус начался. Может быть, они создали его в лаборатории", тогда я могу принять возможность усомниться, потому что я тоже этого не знаю, и мы тоже этого не знаем. И это нормально — мы не знаем точно, откуда он появился; есть некоторые теории, есть некоторые варианты. Но это другое дело. Но говорить о заговоре, потому что они хотят нас контролировать? Это самая глупая вещь, которую я слышала в своей жизни, — за всю мою жизнь».

Scabbia также подвергла критике людей, которые отказывались носить маску в общественных местах для защиты других от возможной инфекции.

«Я читаю новости и глубоко, глубоко опечалена, потому что вижу, что некоторые места в Северной Америке снова закрыты. И все потому, что многие люди просто отказываются носить маски, потому что думают, что это шутка. Я вижу много страха и множество теорий заговоров. И мне очень, очень грустно, потому что вы, ребята, знаете, что я всегда уважала закон. В данном случае, я знаю, что это не только требования закона, это еще и потому, что я хочу защитить себя и своих близких. Поэтому, когда я читаю о том, что люди ходят и, что еще хуже, организуют вечеринки COVID — это самое печальное, самое жалкое, самое страшное, что я слышу. Я к тому, что кто-то специально создает условия для инфекций. И это так глупо, потому что это не только опасно, но и потому, что никто не думает о проблеме в целом.

Все ощущают себя невероятно сильными и ничего не боящимися. Но если ты заразишься, дело ведь не только в тебе, но и во всех окружающих. Это значит, что вы не только очень эгоистичны, но у вас нет и сердца, потому что вы можете заразить своих родителей, вы можете заразить своих бабушку и дедушку, вы можете заразить своего друга, у которого есть какие-то проблемы со здоровьем. Так что это очень, очень, очень глупо, и я честно — я имею в виду, я не должна этого говорить — но я презираю этих глупых людей. И я буду повторять это снова и снова, потому что они позор для человечества. В тот момент, когда все пытаются сотрудничать, работать друг с другом, чтобы сделать мир лучше, есть кто-то, кто старается сделать всё возможное, чтобы чувствовать себя лучше, чем другие. Всегда есть такая идея: "Я лучше тебя, я знаю больше, чем ты", которая меня очень, очень беспокоит и буквально зудит. И всё это реально меня заводит и практически сводит с ума».

LACUNA COIL



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 485

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом