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Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia подвергла критике тех, кто верит в связь между технологией 5G и распространением COVID-19:



«Когда мы говорим о заговоре — заговоре ради чего? Вот вы меня об этом спрашиваете, но все, с кем я общаюсь в интернете об этом так называемом заговоре, не могут дать мне никакого объяснения. И согласно науке, если вы не можете доказать, что это так, как вы это говорите, то это неправда. Так что если вы говорите мне, что технология 5G связана с вирусом, неважно, вам нужно доказать это, чтобы говорить об этом как о факте. И я слышала — поверьте мне — столько глупостей, что это даже не смешно. Я слышала о микрочипах в защитных масках, и поэтому они хотят, чтобы мы... "Они"? Они — кто? Так вот они якобы хотят, чтобы мы носили маски, чтобы они могли контролировать нас. Я к тому, что мне на самом деле интересно, кто из них... Я думаю о президентах и о том, кто находится на самой верхушке, кто заботится о государстве, например, и мне интересно, что хорошего в том, чтобы поставить страну на колени, разрушить [её] полностью экономически; что хорошего в том, чтобы государство само пыталось помочь каждому человеку, который живёт на этой территории. В этом, мать вашу, нет никакого смысла.



Если вы сомневаетесь насчёт "я не знаю, как вирус начался. Может быть, они создали его в лаборатории", тогда я могу принять возможность усомниться, потому что я тоже этого не знаю, и мы тоже этого не знаем. И это нормально — мы не знаем точно, откуда он появился; есть некоторые теории, есть некоторые варианты. Но это другое дело. Но говорить о заговоре, потому что они хотят нас контролировать? Это самая глупая вещь, которую я слышала в своей жизни, — за всю мою жизнь».



Scabbia также подвергла критике людей, которые отказывались носить маску в общественных местах для защиты других от возможной инфекции.



«Я читаю новости и глубоко, глубоко опечалена, потому что вижу, что некоторые места в Северной Америке снова закрыты. И все потому, что многие люди просто отказываются носить маски, потому что думают, что это шутка. Я вижу много страха и множество теорий заговоров. И мне очень, очень грустно, потому что вы, ребята, знаете, что я всегда уважала закон. В данном случае, я знаю, что это не только требования закона, это еще и потому, что я хочу защитить себя и своих близких. Поэтому, когда я читаю о том, что люди ходят и, что еще хуже, организуют вечеринки COVID — это самое печальное, самое жалкое, самое страшное, что я слышу. Я к тому, что кто-то специально создает условия для инфекций. И это так глупо, потому что это не только опасно, но и потому, что никто не думает о проблеме в целом.



Все ощущают себя невероятно сильными и ничего не боящимися. Но если ты заразишься, дело ведь не только в тебе, но и во всех окружающих. Это значит, что вы не только очень эгоистичны, но у вас нет и сердца, потому что вы можете заразить своих родителей, вы можете заразить своих бабушку и дедушку, вы можете заразить своего друга, у которого есть какие-то проблемы со здоровьем. Так что это очень, очень, очень глупо, и я честно — я имею в виду, я не должна этого говорить — но я презираю этих глупых людей. И я буду повторять это снова и снова, потому что они позор для человечества. В тот момент, когда все пытаются сотрудничать, работать друг с другом, чтобы сделать мир лучше, есть кто-то, кто старается сделать всё возможное, чтобы чувствовать себя лучше, чем другие. Всегда есть такая идея: "Я лучше тебя, я знаю больше, чем ты", которая меня очень, очень беспокоит и буквально зудит. И всё это реально меня заводит и практически сводит с ума».







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