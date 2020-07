сегодня



Новый эпизод "On Tour With LACUNA COIL "



LACUNA COIL запустили серию роликов "On Tour With Lacuna Coil", в которую войдут закулисные съёмки, сделанные в рамках европейского тура по "Black Anima".



Второй эпизод рассказывает о концерте в Риме.













