LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт



LACUNA COIL анонсировали эксклюзивное онлайн-шоу "Black Anima: Live From The Apocalypse", в ходе которого будет транслироваться исполнение альбома целиком, чего не происходило ранее.



Группа, базирующаяся в Милане, Италия, с февраля 2020 года не давала концертов, и это будет первое шоу с начала карантина в связи с COVID-19.



«Когда мир изменился, мы были только начинали гастроли нашего в поддержку нового альбома "Black Anima", — заявили участники LACUNA COIL. — Прошли месяцы, и желание вернуться на сцену и исполнять нашу музыку для вас становилось всё больше и больше. Хотя пандемия не позволит нам приехать в ваши родные города, она не сможет помешать нам оказаться прямо у вас дома. Пожалуйста, встречайте "Black Anima: Live From The Apocalypse"...»



Специальное шоу состоится 11 сентября — оно будет транслироваться через интернет из миланского клуба Alcatraz.



Билеты на шоу доступны с 22 июля.











