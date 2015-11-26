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Lacuna Coil

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23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

14 сен 2019 : 		 Новое видео LACUNA COIL

26 июл 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

21 июл 2019 : 		 Обложка нового альбома LACUNA COIL
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LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт



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LACUNA COIL анонсировали эксклюзивное онлайн-шоу "Black Anima: Live From The Apocalypse", в ходе которого будет транслироваться исполнение альбома целиком, чего не происходило ранее.

Группа, базирующаяся в Милане, Италия, с февраля 2020 года не давала концертов, и это будет первое шоу с начала карантина в связи с COVID-19.

«Когда мир изменился, мы были только начинали гастроли нашего в поддержку нового альбома "Black Anima", — заявили участники LACUNA COIL. — Прошли месяцы, и желание вернуться на сцену и исполнять нашу музыку для вас становилось всё больше и больше. Хотя пандемия не позволит нам приехать в ваши родные города, она не сможет помешать нам оказаться прямо у вас дома. Пожалуйста, встречайте "Black Anima: Live From The Apocalypse"...»

Специальное шоу состоится 11 сентября — оно будет транслироваться через интернет из миланского клуба Alcatraz.

Билеты на шоу доступны с 22 июля.

LACUNA COIL Announces




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