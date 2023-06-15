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Lacuna Coil

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15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен

16 сен 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

12 сен 2022 : 		 LACUNA COIL открыла тур

19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"
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Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков



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CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью высказалась по поводу того, что женщин-музыкантов на хэви-металлической сцене часто оценивают по их внешности и не уделяют им такого же внимания, как их коллегам-мужчинам:

«Я помню, когда я начинала, на меня часто бросали взгляды, просто потому что многие люди удивлялись, увидев женщину на сцене. В самом начале некоторые люди, возможно, кричали всякие глупости, но это меня не обескураживало, потому что я считаю, что проблема не во мне. Проблема в тех, кто видит женщину, которая находится не в том месте, в каком они её привыкли видеть. То есть это не моя проблема, потому что в конце концов я по-прежнему в строю, спустя 20 с лишним лет моей карьеры, а кто знает, что с случилось с теми, что мне там кричали в прошлом? Меня это не волнует.

Я всегда говорю, что это вопрос баланса, потому что это правда, что женщин больше оценивают по их внешности. Они привлекают больше внимания, если они красивы. Их больше оценивают, если они набирают лишние килограммы, и никого не волнует, если есть вокалист, у которой прибавился вес, только потому... Что такое лишний вес? Это ещё одна [смеётся] проблема, которую нам придётся решать. Я всегда говорю, что это вопрос баланса, потому что правда и то, что женщины могут извлекать из всего этого небольшое преимущество, потому что если к тебе приковано больше внимания, раз ты женщина, то в этом есть плюсы. Поэтому мы не можем отрицать, что есть как хорошее, так и плохое. Но в конце концов я полагаю, что проблема в людях, которые неправильно воспринимают происходящее, а не в том, чтобы быть женщиной в мире металла. К счастью, я знаю много парней, которые поддерживают женскую сцену. Они следят за внешним видом, они могут сказать, например: "Да, ты красивая. Эта девушка красивая, но, чувак, она может петь. Она может играть". Если ты просто как пустая коробка, которая лишь отлично выглядит, вряд ли ты сможешь куда-то далеко продвинуться».




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15 июн 2023
Corpsegrinder04
Уже не первое интервью итальянской мамки, по поводу этого её комплекса. Не раз говорила, что всегда парится по поводу того, что многие воспринимают её как соску, а не как "Крутую ультра мега талантливую распиздатейшую певицу всех времён и народов", коей она собственно и никогда не являлась. А вот в данном интервью упомянула уже про некий баланс, типа и песни петь могу и ебаться мастер. Умнеет с возрастом, молодец.
К примеру красоты, взять тех же Walls of Jericho. Ну неужели бы того бройлера, в которого сейчас превратилась Кэндис Кэкслайн взяли бы в группу в 90-х ? Да нет конечно, тогда она была вполне себе симпатичной тётей. Или условный Эммот взял бы к себе Мальвину, если бы она была как клуша деревенская, но круто бы пела и двигалась на сцене ? Да тоже думаю врят ли.
Like!4
15 июн 2023
Hellg
Кстати, видел на остановке общественного транспорта женщину очень похожую на Кристину Скаббиа.
Like!2
15 июн 2023
Corpsegrinder04
Hellg, да у нас в рюмочной на рынке Шарон ден Адель разливает, стрижку чуть подрихтовать, так вообще вылитая. Из за неё только и захожу иногда, пару рюмашек пропустить.

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