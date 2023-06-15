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Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью высказалась по поводу того, что женщин-музыкантов на хэви-металлической сцене часто оценивают по их внешности и не уделяют им такого же внимания, как их коллегам-мужчинам:



«Я помню, когда я начинала, на меня часто бросали взгляды, просто потому что многие люди удивлялись, увидев женщину на сцене. В самом начале некоторые люди, возможно, кричали всякие глупости, но это меня не обескураживало, потому что я считаю, что проблема не во мне. Проблема в тех, кто видит женщину, которая находится не в том месте, в каком они её привыкли видеть. То есть это не моя проблема, потому что в конце концов я по-прежнему в строю, спустя 20 с лишним лет моей карьеры, а кто знает, что с случилось с теми, что мне там кричали в прошлом? Меня это не волнует.



Я всегда говорю, что это вопрос баланса, потому что это правда, что женщин больше оценивают по их внешности. Они привлекают больше внимания, если они красивы. Их больше оценивают, если они набирают лишние килограммы, и никого не волнует, если есть вокалист, у которой прибавился вес, только потому... Что такое лишний вес? Это ещё одна [смеётся] проблема, которую нам придётся решать. Я всегда говорю, что это вопрос баланса, потому что правда и то, что женщины могут извлекать из всего этого небольшое преимущество, потому что если к тебе приковано больше внимания, раз ты женщина, то в этом есть плюсы. Поэтому мы не можем отрицать, что есть как хорошее, так и плохое. Но в конце концов я полагаю, что проблема в людях, которые неправильно воспринимают происходящее, а не в том, чтобы быть женщиной в мире металла. К счастью, я знаю много парней, которые поддерживают женскую сцену. Они следят за внешним видом, они могут сказать, например: "Да, ты красивая. Эта девушка красивая, но, чувак, она может петь. Она может играть". Если ты просто как пустая коробка, которая лишь отлично выглядит, вряд ли ты сможешь куда-то далеко продвинуться».







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