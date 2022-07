сегодня



Новое видео LACUNA COIL



"Tight Rope", новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Comalies XX", выходящего 14 октября на Century Media Records.



Трек-лист:



CD 1:



01. Swamped XX

02. Heaven's A Lie XX

03. Daylight Dancer XX

04. Humane XX

05. Self Deception XX

06. Aeon XX

07. Tight Rope XX

08. The Ghost Woman And The Hunter XX

09. Unspoken XX

10. Entwined XX

11. The Prophet Said XX

12. Angel's Punishment XX

13. Comalies XX



CD 2:



01. Swamped

02. Heaven's A Lie

03. Daylight Dancer

04. Humane

05. Self Deception

06. Aeon

07. Tight Rope

08. The Ghost Woman And The Hunter

09. Unspoken

10. Entwined

11. The Prophet Said

12. Angel's Punishment

13. Comalies







