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Lacuna Coil

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31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL
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|||| 31 мар 2021

Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в интервью The Pit рассказал о решении группы ничего не сочинять во время коронапаузы:

«Если честно, то мы ничего не делали, потому что мы не хотим, чтобы какая-то наша музыка имела связь с этим периодом, мы не хотим об этом говорить. Конечно, мы не сможем обойтись без влияния случившегося на то, что будет делать в будущем и в плане музыки и в плане текстов.

Фишка в том, что ты делаешь новую пластинку тогда, когда чем-то вдохновлен. Но если ты не путешествуешь, если у тебя нет какого-то нового опыта и если ты не встречаешься с новыми людьми и новой культурой, то сложно находить вдохновение только в фильмах — ну не знаю — сериалах по телевизору. Мне нужно что-то живое для вдохновления и тоже самое самое могу сказать и про ребят.

Я ощущаю вдохновение если происходит и что-то плохое, но оно происходит и ты это переживаешь. Но в пандемии ситуация статична, так что...»

CRISTINA SCABBIA: Why LACUNA COIL Isn't Working On New Music During Pandemic





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

CosmicBear


31 мар 2021, 21:15		Как это не сочиняет ? Вот только что отговорку сочинила о том, почему ничего не сочиняет.

freeze2


31 мар 2021, 22:18		Перевожу на нормальный язык - творческие импотенты, которым без ПУТИШЕСТВИЙ не сочиняется.


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