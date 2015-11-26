31 мар 2021



Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в интервью The Pit рассказал о решении группы ничего не сочинять во время коронапаузы:



«Если честно, то мы ничего не делали, потому что мы не хотим, чтобы какая-то наша музыка имела связь с этим периодом, мы не хотим об этом говорить. Конечно, мы не сможем обойтись без влияния случившегося на то, что будет делать в будущем и в плане музыки и в плане текстов.



Фишка в том, что ты делаешь новую пластинку тогда, когда чем-то вдохновлен. Но если ты не путешествуешь, если у тебя нет какого-то нового опыта и если ты не встречаешься с новыми людьми и новой культурой, то сложно находить вдохновение только в фильмах — ну не знаю — сериалах по телевизору. Мне нужно что-то живое для вдохновления и тоже самое самое могу сказать и про ребят.



Я ощущаю вдохновение если происходит и что-то плохое, но оно происходит и ты это переживаешь. Но в пандемии ситуация статична, так что...»







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