Вокалистка LACUNA COIL сказала, что новый альбом будет «тяжёлым и мрачным»
Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia заявила, что новый альбом группы будет «тяжёлым и мрачным».
Новая работа итальянских музыкантов должна выйти до конца этого года на Century Media.
Scabbia опубликовала в своём Instagram-аккаунте следующее сообщение: «Так много всего классного должно произойти, но я не могу говорить об этом прямо сейчас, чёрт! О, новый альбом будет чертовски крутым, тяжёлым и мрачным, просто чтобы вы знали... #staytuned #aaaaahcantwait».
В 2017 году во время интервью для Metal Wani Christina сказала о том, что на новом альбоме группа выберет более тяжёлое направление: «Я думаю, что всё будет более тяжёлым, потому что нам нравится так играть на сцене. Конечно, нам нравятся баллады и мягкие песни, но нам нравится исполнять песни, которые тяжелее. И мы любим такую музыку».
Sw0Rn
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