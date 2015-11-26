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Lacuna Coil

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2 мар 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL сказала, что новый альбом будет «тяжёлым и мрачным»

13 ноя 2018 : 		 LACUNA COIL хотят выпустить новый альбом в 2019 году

9 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LACUNA COIL

9 ноя 2018 : 		 Рассказ о премьере DVD LACUNA COIL

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LACUNA COIL

13 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LACUNA COIL

10 сен 2018 : 		 Музыканты LACUNA COIL представят DVD

27 июн 2018 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 июн 2018 : 		 Рассказ о туре LACUNA COIL

8 фев 2018 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не боится возможных террористов на концерте

22 янв 2018 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей

1 окт 2017 : 		 Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL

6 сен 2017 : 		 LACUNA COIL снимут шоу в Лондоне

4 сен 2017 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

3 авг 2017 : 		 LACUNA COIL выпустят историю

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия LACUNA COIL

18 май 2017 : 		 LACUNA COIL остались на CENTURY MEDIA

16 май 2017 : 		 Новое видео LACUNA COIL

14 май 2017 : 		 Нового альбома LACUNA COIL не будет до 2019

22 мар 2017 : 		 Новое видео LACUNA COIL

15 мар 2017 : 		 LACUNA COIL работают над секретным проектом

9 дек 2016 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

23 ноя 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL удивлена выбором американцев

4 авг 2016 : 		 LACUNA COIL могут взять DIEGO CAVALLOTTI на постоянной основе

28 июл 2016 : 		 LACUNA COIL впервые выступили в Китае

22 июл 2016 : 		 Новое видео LACUNA COIL
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Вокалистка LACUNA COIL сказала, что новый альбом будет «тяжёлым и мрачным»



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia заявила, что новый альбом группы будет «тяжёлым и мрачным».

Новая работа итальянских музыкантов должна выйти до конца этого года на Century Media.

Scabbia опубликовала в своём Instagram-аккаунте следующее сообщение: «Так много всего классного должно произойти, но я не могу говорить об этом прямо сейчас, чёрт! О, новый альбом будет чертовски крутым, тяжёлым и мрачным, просто чтобы вы знали... #staytuned #aaaaahcantwait».

В 2017 году во время интервью для Metal Wani Christina сказала о том, что на новом альбоме группа выберет более тяжёлое направление: «Я думаю, что всё будет более тяжёлым, потому что нам нравится так играть на сцене. Конечно, нам нравятся баллады и мягкие песни, но нам нравится исполнять песни, которые тяжелее. И мы любим такую музыку».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


2 мар 2019, 14:37		Че это с ними? Корпспейнт какой то


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