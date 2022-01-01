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Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19



Cristina Scabbia в недавней беседе рассказала о перенесенном COVID-19:



«Я заболела в декабре. Я провела Рождество и Новый год одна дома. Ура! [смеется] На самом деле, все было не так уж плохо, потому что я очень независимый человек, так что даже когда я одна, со мной все в порядке. Да и вообще я не большая любительница Рождества и Нового года. Конечно, я скучала по своей семье, но в то же время я думала: "У меня есть все, что мне нужно. У меня есть телевизор, у меня есть компьютер, у меня есть микрофон, у меня есть все возможности, чтобы занять себя", так что я не жалуюсь».



На вопрос, сильно ли она заболела после того, как у нее диагностировали болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, она ответила:



«Первая неделя была невеселой. Два дня было очень плохо, потому что у меня была высокая температура даже не один день - температура спала благодаря лекарствам. Но вирус поражает каждого человека по-разному, и у меня он поразил не горло. Например, многие люди страдали от першения в горле и кашля. Для меня это был обычный кашель. Горло было в порядке. У меня было ощущение небольших и вкусовых ощущений, они никуда не делись. Но в течение недели я мучилась. У меня болели нервы — от спины до ног. Я не могла найти удобное положение в постели и не могла спать, потому что постоянно просыпалась от боли в нервах. Что-то вроде радикулита, но двойного — не только с одной стороны, но и с другой. Это было очень неприятно. На второй неделе у меня был заложен нос, поэтому я очень гнусавила. Но в целом я была в порядке».



Scabbia, которая подтвердила, что была полностью привита, когда заразилась COVID-19, далее осудила людей, которые отказываются делать прививку, потому что они все равно могут заразиться и передать болезнь, даже если они привиты.



«Это трудная тема, потому что я очень, очень злюсь, когда обсуждаю этот вопрос. Потому что я доверяю науке. Многие из моих друзей — ученые, биологи, вирусологи, поэтому я постоянно с ними общаюсь. И наблюдать, как люди, не имеющие ни малейшего представления о медицине, включая меня, поскольку я никогда не изучала науку или какие-либо вопросы, связанные с наукой, думают, что они знают все о том, как работает вакцина, что в ней содержится, о долгосрочных рисках, испытаниях, — это очень удручает. Потому что сейчас в Интернете все становятся экспертами после просмотра пары видеороликов на YouTube или на сайте, созданном накануне незнакомым человеком. И снова некоторые люди готовы поверить человеку, о котором они не имеют ни малейшего представления, вместо целого сообщества, всемирного сообщества врачей. И это меня очень огорчает, потому что мы находимся в 2022 году [и] мы должны быть открытыми в этом вопросе, и, самое главное, мы не должны превращать в политику то, что помогает нашему здоровью. Многие люди путают политику и вакцину. Я имею в виду, что мы все еще находимся в промежутке между пандемией — мы уже прошли через пандемию; мы выходим из нее, но мы все еще в ней — поэтому мы должны доверять тем, кто может помочь нам выйти из этого состояния. Поэтому не надо доверять ни YouTubers, ни стримерам, ни неизвестным людям в Интернете; мы должны доверять врачам, потому что они изучают этот вопрос. Они знают, что такое вирус, и знают, как с ним бороться. Они собрались вместе с другими врачами по всему миру, чтобы решить эту проблему. Вместо этого появляется все остальное. 'О, это просто ради денег'. 'О, это политика'. 'О, они хотят нас контролировать'. А я спрашиваю, как они могут вас контролировать? У тебя есть вот это [поднимает смартфон]. Вы пишете в Facebook. Они знают твой мобильный телефон. Они знают, где ты живешь. Они знают, что ты ешь. Они знают, когда ты ходишь в туалет. И все же, вы снова думаете, что они будут контролировать вас, вводя 5G с вакциной. А я, типа: "Правда? Правда?"



Поэтому единственное, что я могу сказать, это то, что с самого начала было совершенно ясно, что цель вакцины — сдержать неприятные симптомы. Она не была предназначена для того, чтобы сказать: "Вы никогда не заболеете COVID", потому что они все еще изучают этот вопрос.



Для каждого противника вакцинации, с которым я разговариваю, всегда есть ответ, четкий ответ. Но опять же, они его не принимают. Им больше нравится доверять незнакомцам или фальшивым исследованиям по картинкам, которыми каждый может манипулировать. Но нет, [они думают], что легче манипулировать целым сообществом врачей по всему миру, [которые] не знают друг друга».













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