YNGWIE MALMSTEEN : «Я всё еще ощущаю вдохновение!»



YNGWIE MALMSTEEN недавно побывал в гостях FOX17 Rock & Review, продвигая новую пластинку "Parabellum". Он, в частности, сказал:



«По какой-то странной причине спустя столько лет я всё ещё испытываю вдохновение. Это довольно странно, потому что я играю на гитаре уже много лет, и она почему-то никогда не надоедает. Я беру гитару в руки, и всегда появляется что-то новое».



Трек-лист:



"Wolves At The Door"

"Presto Vivace in C# Minor"

"Relentless Fury"

"(Si Vis Pacem) Parabellum"

"Eternal Bliss"

"Toccata"

"God Particle"

"Magic Bullet"

"(Fight) The Good Fight"

"Sea Of Tranquility"







