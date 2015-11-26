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Yngwie Malmsteen

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18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»



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YNGWIE MALMSTEEN недавно побывал в гостях FOX17 Rock & Review, продвигая новую пластинку "Parabellum". Он, в частности, сказал:

«По какой-то странной причине спустя столько лет я всё ещё испытываю вдохновение. Это довольно странно, потому что я играю на гитаре уже много лет, и она почему-то никогда не надоедает. Я беру гитару в руки, и всегда появляется что-то новое».

Трек-лист:

"Wolves At The Door"
"Presto Vivace in C# Minor"
"Relentless Fury"
"(Si Vis Pacem) Parabellum"
"Eternal Bliss"
"Toccata"
"God Particle"
"Magic Bullet"
"(Fight) The Good Fight"
"Sea Of Tranquility"

YNGWIE MALMSTEEN -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

xRReth


18 авг 2021, 15:24		Ему даже и позавидовать можно. Феноменальный уровень похуизма касательно всего, что про него говорят и возможность всегда заниматься любимым делом... Добился.


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