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*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Yngwie Malmsteen

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28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»
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|||| 28 авг 2023

Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN



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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'а, которое состоялось 25 августа в The King Of Clubs, Columbus, Ohio, доступно ниже.






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