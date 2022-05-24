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YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?



Бывший вокалист группы YNGWIE MALMSTEEN JEFF SCOTT SOTO, у которого в последние годы были натянутые отношения с легендарным шведским гитаристом, утверждает, что тот угрожал отказаться выступать из-за его присутствия в зале 19 мая в Агура-Хиллз, Калифорния.



Jeff написал в своих социальных сетях:



«Эй, мои друзья, вот вам весёлая тема! Сегодня вечером я отправился в Canyon Club, мой местный бар на протяжении последнего 21 года, это как мой Cheers, где все знают моё имя... Я на самом деле пошёл посмотреть на одну из групп поддержки, которые были просто убойны, но я колебался, идти ли, потому что мой бывший "босс" был хедлайнером, но я не планировал оставаться в любом случае... До него дошли слухи, что я в зале, и мне любезно сказали, что пока я присутствую, шоу будет отменено... Теперь я видел всё!



Я ушёл, как и планировал, но это довольно забавно, я просто должен был поделиться тем, насколько всё это смехохренушки (это не настоящее слово, но, кажется, подходит к случившемуся), я ржал от того, что на дворе 2022 год и всё это ещё живо, я смеялся всю дорогу домой! Я уверен, что делиться таким странно, но пройти мимо я просто не смог, ржачно же, ну!»



Однако шведский маэстро отрицает, что подобное имело место:



«Хмммм... Я полагаю, что некоторые люди придумывают истории, чтобы снова попасть в СМИ. Дети, не верьте выдуманным историям от людей, которые пытаются оставаться актуальными! Для меня не так важно отменить своё шоу для моих фанатов. С другой стороны, мой агент сказал мне, что он пробрался туда, не заплатив, и охрана выгнала его. Некоторые люди придумывают истории... Приходят на моё шоу, их выгоняет охрана, потому что они пробрались в зал БЕЗ ОПЛАТЫ, а потом придумывают историю, чтобы привлечь внимание СМИ... Некоторые люди больны. Прекратите преследовать меня и обратитесь за помощью».



Когда один из поклонников усомнился в утверждении о том, что Jeff'y нужно бороться за актуальность и попросил его «сравнить реакцию аудитории на упомянутые проекты и релизы с тем, чего он добился за тот же период», Yngwie ответил:



«Хм, дай-ка подумать... За последние 15–20 лет... Я был в американском чарте Billboard каждый раз, когда выпускал альбом, включая мой последний! Я играл в театрах, промоутеры были довольны. Кроме того, я заключил мегасделки, включая подписные модели с такими крупными компаниями, как Marshall, Fender, ovation, Dunlop, Seymour Duncan, Lewitt microphones, и список можно продолжать и продолжать. Кроме того, я получил награды за самые успешные обложки журналов за всю их историю. Продолжать?! Всё это не имеет для меня значения, но что имеет значение, так это намерение очернить и атаковать меня и мою репутацию за последние 40 лет. Всё, что говорит этот человек, — ложь с намерением причинить вред. Я ни разу не говорил о нём и не имею к этому никакого интереса, просто потому что он не важен для меня. И всё же он не может перестать говорить обо мне на регулярной основе! Выдумывает истории, потому что у него нет никакого значимого успеха у самого себя, он пристраивается в хвост другим людям. Ему нужно просто двигаться и перестать преследовать меня. О-о-о, чуть не забыл, у меня более ПОЛОВИНЫ МИЛЛИОНОВ слушателей только на Spotify каждый месяц! Дай-ка я посмотрю... О нет, всего 40 тысяч! Да, ему нужно продолжать клеветать на меня, может, что и выйдет».



На это Soto ответил:



«Я положу этому конец, прояснив несколько моментов.



Не дай Бог никому подумать, что я пытаюсь привлечь внимание прессы, особенно ругая кого-то. Я размещаю информацию о своём прошлом в социальных сетях, чтобы отпраздновать и поделиться гордостью, которую я испытываю за свои музыкальные начинания в последние 4 десятилетия. Мне не нужно и нет никакой необходимости пристраиваться кому-то в хвост, преследовать или пытаться привлечь к себе внимание прессы, для этого у меня есть моя музыка и текущие проекты, в которых я принимаю участие. Всё остальное, чем я делюсь, — это радость, не больше и не меньше.



Я отправился в заведение, которое часто посещаю уже 21 год, я играл в нём больше раз, чем могу вспомнить или сосчитать, и знаю всех, кто был и остаётся там с тех пор, как я вошёл в эти двери в первый раз в 2001 году. Я не "пробирался" на шоу с 1988 года, когда я услышал об интимном джеме Принса в неизвестном месте, о котором я узнал и, наконец, пришёл за 15 минут до окончания его выступления. Но если мне придётся пробираться на концерт или не платить за вход для ЛЮБОГО АРТИСТА, я просто не буду даже приближаться к зданию, мне 56 лет, а не 16!



Наконец, я пришёл в это заведение, чтобы увидеть игру человека, который мне очень близок и дорог. Когда я узнал, кто будет хедлайнером, я решил, что лучше не ходить, так как я не хотел никого задирать. Затем я решил, что всё-таки пойду, но уйду до начала выступления хедлайнера, поскольку мне всё равно не хотелось смотреть на всё это.



Если кто-то обращал внимание на интервью, выступления на награждении и даже на мои собственные социальные сети, где я много раз заявлял, что всё, чего я хочу в своей жизни — это мир, никаких врагов, никакой вражды, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с кем-либо из моего прошлого, то они знают, что моё намерение заключается ТОЛЬКО в том, чтобы покинуть эту планету без раздоров. Я протягиваю оливковые ветви, продолжаю чествовать своё прошлое с позитивным настроем и убеждаюсь, что все знают, что я хочу обняться со всеми, кто имеет или имел какие-либо проблемы со мной. Если это "больной", тогда немедленно поместите меня в больницу!»









So I have heard from many people that a certain person also stalks Neal Schon, oooffffвЂ¦ Get help and leave us alone!

















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