YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

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все новости группы
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Швеция
20 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»
16 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»
16 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada
6 июн 2021 :
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Новая песня YNGWIE MALMSTEEN
2 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном
1 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»
10 май 2021 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
19 апр 2021 :
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MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
17 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом
11 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»
5 мар 2021 :
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Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
12 янв 2021 :
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GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
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TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
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JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
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YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
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Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
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JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
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JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
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STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
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Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
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Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
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Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
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Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
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Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
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Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
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Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
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Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
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Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
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Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
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Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
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Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
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Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
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Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
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Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
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2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
4 май 2008 :
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Бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN выпускает сольный альбом
1 мар 2008 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
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Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
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Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
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сегодня
YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?
Бывший вокалист группы YNGWIE MALMSTEEN JEFF SCOTT SOTO, у которого в последние годы были натянутые отношения с легендарным шведским гитаристом, утверждает, что тот угрожал отказаться выступать из-за его присутствия в зале 19 мая в Агура-Хиллз, Калифорния.
Jeff написал в своих социальных сетях:
«Эй, мои друзья, вот вам весёлая тема! Сегодня вечером я отправился в Canyon Club, мой местный бар на протяжении последнего 21 года, это как мой Cheers, где все знают моё имя... Я на самом деле пошёл посмотреть на одну из групп поддержки, которые были просто убойны, но я колебался, идти ли, потому что мой бывший "босс" был хедлайнером, но я не планировал оставаться в любом случае... До него дошли слухи, что я в зале, и мне любезно сказали, что пока я присутствую, шоу будет отменено... Теперь я видел всё!
Я ушёл, как и планировал, но это довольно забавно, я просто должен был поделиться тем, насколько всё это смехохренушки (это не настоящее слово, но, кажется, подходит к случившемуся), я ржал от того, что на дворе 2022 год и всё это ещё живо, я смеялся всю дорогу домой! Я уверен, что делиться таким странно, но пройти мимо я просто не смог, ржачно же, ну!»
Однако шведский маэстро отрицает, что подобное имело место:
«Хмммм... Я полагаю, что некоторые люди придумывают истории, чтобы снова попасть в СМИ. Дети, не верьте выдуманным историям от людей, которые пытаются оставаться актуальными! Для меня не так важно отменить своё шоу для моих фанатов. С другой стороны, мой агент сказал мне, что он пробрался туда, не заплатив, и охрана выгнала его. Некоторые люди придумывают истории... Приходят на моё шоу, их выгоняет охрана, потому что они пробрались в зал БЕЗ ОПЛАТЫ, а потом придумывают историю, чтобы привлечь внимание СМИ... Некоторые люди больны. Прекратите преследовать меня и обратитесь за помощью».
Когда один из поклонников усомнился в утверждении о том, что Jeff'y нужно бороться за актуальность и попросил его «сравнить реакцию аудитории на упомянутые проекты и релизы с тем, чего он добился за тот же период», Yngwie ответил:
«Хм, дай-ка подумать... За последние 15–20 лет... Я был в американском чарте Billboard каждый раз, когда выпускал альбом, включая мой последний! Я играл в театрах, промоутеры были довольны. Кроме того, я заключил мегасделки, включая подписные модели с такими крупными компаниями, как Marshall, Fender, ovation, Dunlop, Seymour Duncan, Lewitt microphones, и список можно продолжать и продолжать. Кроме того, я получил награды за самые успешные обложки журналов за всю их историю. Продолжать?! Всё это не имеет для меня значения, но что имеет значение, так это намерение очернить и атаковать меня и мою репутацию за последние 40 лет. Всё, что говорит этот человек, — ложь с намерением причинить вред. Я ни разу не говорил о нём и не имею к этому никакого интереса, просто потому что он не важен для меня. И всё же он не может перестать говорить обо мне на регулярной основе! Выдумывает истории, потому что у него нет никакого значимого успеха у самого себя, он пристраивается в хвост другим людям. Ему нужно просто двигаться и перестать преследовать меня. О-о-о, чуть не забыл, у меня более ПОЛОВИНЫ МИЛЛИОНОВ слушателей только на Spotify каждый месяц! Дай-ка я посмотрю... О нет, всего 40 тысяч! Да, ему нужно продолжать клеветать на меня, может, что и выйдет».
На это Soto ответил:
«Я положу этому конец, прояснив несколько моментов.
Не дай Бог никому подумать, что я пытаюсь привлечь внимание прессы, особенно ругая кого-то. Я размещаю информацию о своём прошлом в социальных сетях, чтобы отпраздновать и поделиться гордостью, которую я испытываю за свои музыкальные начинания в последние 4 десятилетия. Мне не нужно и нет никакой необходимости пристраиваться кому-то в хвост, преследовать или пытаться привлечь к себе внимание прессы, для этого у меня есть моя музыка и текущие проекты, в которых я принимаю участие. Всё остальное, чем я делюсь, — это радость, не больше и не меньше.
Я отправился в заведение, которое часто посещаю уже 21 год, я играл в нём больше раз, чем могу вспомнить или сосчитать, и знаю всех, кто был и остаётся там с тех пор, как я вошёл в эти двери в первый раз в 2001 году. Я не "пробирался" на шоу с 1988 года, когда я услышал об интимном джеме Принса в неизвестном месте, о котором я узнал и, наконец, пришёл за 15 минут до окончания его выступления. Но если мне придётся пробираться на концерт или не платить за вход для ЛЮБОГО АРТИСТА, я просто не буду даже приближаться к зданию, мне 56 лет, а не 16!
Наконец, я пришёл в это заведение, чтобы увидеть игру человека, который мне очень близок и дорог. Когда я узнал, кто будет хедлайнером, я решил, что лучше не ходить, так как я не хотел никого задирать. Затем я решил, что всё-таки пойду, но уйду до начала выступления хедлайнера, поскольку мне всё равно не хотелось смотреть на всё это.
Если кто-то обращал внимание на интервью, выступления на награждении и даже на мои собственные социальные сети, где я много раз заявлял, что всё, чего я хочу в своей жизни — это мир, никаких врагов, никакой вражды, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с кем-либо из моего прошлого, то они знают, что моё намерение заключается ТОЛЬКО в том, чтобы покинуть эту планету без раздоров. Я протягиваю оливковые ветви, продолжаю чествовать своё прошлое с позитивным настроем и убеждаюсь, что все знают, что я хочу обняться со всеми, кто имеет или имел какие-либо проблемы со мной. Если это "больной", тогда немедленно поместите меня в больницу!»
So I have heard from many people that a certain person also stalks Neal Schon, oooffffвЂ¦ Get help and leave us alone!
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