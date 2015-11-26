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все новости группы
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Швеция
19 апр 2021 :
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MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
17 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом
11 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»
5 мар 2021 :
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Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
12 янв 2021 :
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GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
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TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
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JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
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YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
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Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
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JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
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JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
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STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
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Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
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Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
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Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
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Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
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Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
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Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
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Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
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Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
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Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
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Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
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Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
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Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
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Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
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Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
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Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
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2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
1 мар 2008 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
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Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
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Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
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сегодня
MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
Известный хард-рок-вокалист Mark Boals, который записывал вокальные партии на четырёх студийных альбомах Yngwie Malmsteen'а, включая классику хард-рока "Trilogy", во время недавнего выступления в "Waste Some Time With Jason Green" рассказал о своём сотрудничестве с виртуозом-гитаристом.
Последние четыре десятилетия Yngwie сотрудничал с лучшими хард-рок-вокалистами, но теперь сам решил записывать вокальные партии в своей собственной группе. Boals рассказал о своей реакции на вокальные данные Malmsteen'а:
«К сожалению, я не могу забыть то, что услышал. Но я знал, каким был его голос раньше. Когда мы записывали "Alchemy" [1999], он подошёл ко мне и сказал: "Чувак, я восемь лет беру уроки вокала. Что не так? Что я делаю не так?" И я ответил: "Ну, Yngwie..." Его голос звучит не очень, его звучание так себе, слушать его неприятно. Он может петь по нотам, но звучит это неприятно. Я не знал, что ему сказать. Но это факт. Он очень старается.
Певец — это совсем другая ситуация, в отличие от музыканта. Ты не можешь просто взять модель голоса Ронни Джеймса Дио и спеть как Дио, или взять голос Ian'а Gillan'а и спеть как он. Ты должен работать с тем, что у тебя есть; это физические ограничения, и это талант. Так же, как играть на гитаре. Я не могу взять гитару и играть как Yngwie, так что я не знаю, почему он думает, что может просто подойти к микрофону и спеть как я или кто-то другой».
По поводу мнения о том, что Malmsteen сам решил заняться вокалом, чтобы избежать конфликтов с вокалистом, что не обязательно является лучшим решением, Boals сказал:
«Я склонен с этим согласиться, как и многие другие люди, но он не понимает этого. Я не знаю, почему ему так повезло — вокруг него были лучшие вокалисты. У него был Jeff Scott Soto, и он великолепен. У него был Joe Lynn Turner — я люблю Joe. У него был Doogie White, ещё один крутой певец. У него был Ripper Owens, ещё один парень из Огайо, и он тоже великолепный певец. И я думаю, что после этого он просто перестал нанимать вокалистов».
Mark ответил на вопрос о том, есть ли хоть какой-нибудь шанс, что он когда-нибудь снова будет работать с Yngwie:
«Ну я не хочу говорить, что вообще нет никаких шансов, но я могу сказать, что это произойдёт, когда ад замерзнёт, как это сделали EAGLES. Это потребует некоторых изменений — вот и всё. Я всегда уважал его талант, и я пытался заставить его делать кое-что немного по-другому, но он очень упрямый парень, и он делает то, что хочет. Я не думаю, что это произойдёт, потому что ему пришлось бы признать свою неправоту, чтобы понять, что ему нужен вокалист, потому что он занял позицию, что он ему не нужен».
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gravitgroove
father
Red One
olly71
Ress
ElectricRetard
Ну да, а люди просили вернуть Оззи после его ухода из БС исключительно ради его внешности и образа, конечно. Мне вот среди вокалистов БС больше всего нравится Мартин, но именно Оззи я считаю идеально подходящим к их музыке. Его голос дичайше узнваем и крут. Называть это потугами и лирическим филлером - не разбираться в рок музыке от слова совсем. Хотите слушать техничных, профессиональных вокалистов - добро пожаловать в оперу.
Я честно говоря и Мегадэт не смог бы слушать с другим вокалистом. Да, уебищное блеяние, но сочетается с музыкой на 200%.
Ress
Потому что он первым был на том культовом материале, очевидно. Будь их вокалистом на старте Мартин или Дио, просили бы их вернуть, лол.
Именно поэтому:
>Я честно говоря и Мегадэт не смог бы слушать с другим вокалистом.
ElectricRetard
В общем не судите по себе. Есть целые тонны людей которые любят что вокал Оззи, что вокал Мастейна. Многие вот Милле Петроццу не переваривают до такой степени, что не могут слушать Креатор, а у меня чуть ли не любимый вокалист в метале.
upd: При этом Белладонна, Соузу и Арайу я просто ненавижу за вокал.
olly71
olly71
evilmarx
Sw0Rn
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