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Yngwie Malmsteen

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19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
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MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»



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Известный хард-рок-вокалист Mark Boals, который записывал вокальные партии на четырёх студийных альбомах Yngwie Malmsteen'а, включая классику хард-рока "Trilogy", во время недавнего выступления в "Waste Some Time With Jason Green" рассказал о своём сотрудничестве с виртуозом-гитаристом.

Последние четыре десятилетия Yngwie сотрудничал с лучшими хард-рок-вокалистами, но теперь сам решил записывать вокальные партии в своей собственной группе. Boals рассказал о своей реакции на вокальные данные Malmsteen'а:

«К сожалению, я не могу забыть то, что услышал. Но я знал, каким был его голос раньше. Когда мы записывали "Alchemy" [1999], он подошёл ко мне и сказал: "Чувак, я восемь лет беру уроки вокала. Что не так? Что я делаю не так?" И я ответил: "Ну, Yngwie..." Его голос звучит не очень, его звучание так себе, слушать его неприятно. Он может петь по нотам, но звучит это неприятно. Я не знал, что ему сказать. Но это факт. Он очень старается.

Певец — это совсем другая ситуация, в отличие от музыканта. Ты не можешь просто взять модель голоса Ронни Джеймса Дио и спеть как Дио, или взять голос Ian'а Gillan'а и спеть как он. Ты должен работать с тем, что у тебя есть; это физические ограничения, и это талант. Так же, как играть на гитаре. Я не могу взять гитару и играть как Yngwie, так что я не знаю, почему он думает, что может просто подойти к микрофону и спеть как я или кто-то другой».

По поводу мнения о том, что Malmsteen сам решил заняться вокалом, чтобы избежать конфликтов с вокалистом, что не обязательно является лучшим решением, Boals сказал:

«Я склонен с этим согласиться, как и многие другие люди, но он не понимает этого. Я не знаю, почему ему так повезло — вокруг него были лучшие вокалисты. У него был Jeff Scott Soto, и он великолепен. У него был Joe Lynn Turner — я люблю Joe. У него был Doogie White, ещё один крутой певец. У него был Ripper Owens, ещё один парень из Огайо, и он тоже великолепный певец. И я думаю, что после этого он просто перестал нанимать вокалистов».

Mark ответил на вопрос о том, есть ли хоть какой-нибудь шанс, что он когда-нибудь снова будет работать с Yngwie:

«Ну я не хочу говорить, что вообще нет никаких шансов, но я могу сказать, что это произойдёт, когда ад замерзнёт, как это сделали EAGLES. Это потребует некоторых изменений — вот и всё. Я всегда уважал его талант, и я пытался заставить его делать кое-что немного по-другому, но он очень упрямый парень, и он делает то, что хочет. Я не думаю, что это произойдёт, потому что ему пришлось бы признать свою неправоту, чтобы понять, что ему нужен вокалист, потому что он занял позицию, что он ему не нужен».

MARK BOALS Blasts YNGWIE MALMSTEEN








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КомментарииСкрыть/показать 12 )

gravitgroove


19 апр 2021, 14:33		да уж, тембp у него говно, да и не тянет.

father


19 апр 2021, 14:40		Ну да, когда пара песен на альбоме была с его вокалом, а остальные - с другим вокалистом, это было прикольно. Но вытащить целый альбом вокально Ингви, к сожалению, не может.

Red One


19 апр 2021, 14:51		 Муштейн не тянет и его тоже неприятно слушать, но ниче, прокатило.

olly71


19 апр 2021, 15:07		Red One 50 миллионов человек купивших альбомы Мегадет в своё время и ещё больше пришедших когда то на их концерты с тобой явно не согласны что его пение не приятно . Если же лично тебе неприятно пение Рыжего то ему на это глубочайше насрать и он это легко переживёт .... А Малмстин поёт хуже чем даже я пьяный . А я пьяный пою очень плохо мне даже самому за себя стыдно ну когда я потом трезвый.

Ress


19 апр 2021, 15:21		olly71, эти люди явно не за его "пением" (если можно так назвать те завывания кастрированного скунса) покупали/ходили. Ровно та же ситуация с Оззи, их потуги – это обычный лирический филлер.

ElectricRetard


19 апр 2021, 15:42		>Ровно та же ситуация с Оззи, их потуги – это обычный лирический филлер.
Ну да, а люди просили вернуть Оззи после его ухода из БС исключительно ради его внешности и образа, конечно. Мне вот среди вокалистов БС больше всего нравится Мартин, но именно Оззи я считаю идеально подходящим к их музыке. Его голос дичайше узнваем и крут. Называть это потугами и лирическим филлером - не разбираться в рок музыке от слова совсем. Хотите слушать техничных, профессиональных вокалистов - добро пожаловать в оперу.
Я честно говоря и Мегадэт не смог бы слушать с другим вокалистом. Да, уебищное блеяние, но сочетается с музыкой на 200%.

Ress


19 апр 2021, 16:08		>но именно Оззи я считаю идеально подходящим к их музыке. Его голос дичайше узнваем и крут.
Потому что он первым был на том культовом материале, очевидно. Будь их вокалистом на старте Мартин или Дио, просили бы их вернуть, лол.
Именно поэтому:
>Я честно говоря и Мегадэт не смог бы слушать с другим вокалистом.

ElectricRetard


19 апр 2021, 16:14		Ну лично я БС начинал слушать с Дио, так как у меня брат любил именно этот период. Однако он у меня самый нелюбимый их вокалист. Так что здесь мимо.

В общем не судите по себе. Есть целые тонны людей которые любят что вокал Оззи, что вокал Мастейна. Многие вот Милле Петроццу не переваривают до такой степени, что не могут слушать Креатор, а у меня чуть ли не любимый вокалист в метале.

upd: При этом Белладонна, Соузу и Арайу я просто ненавижу за вокал.

olly71


19 апр 2021, 17:44		ElectricRetard - первый раз встретил кого то кто думает так же как и я аж дважды . 1- я тоже считаю что Тони Мартин лучший вокалист БС голос просто волшебный но у него боязнь сцены и там он очень скован и как шоумен нулевой . 2- И я тоже не представляю в Мегадед на вокале никого кроме рыжего . Да блеет но его блеянье идеально подходит к его музыке .

olly71


19 апр 2021, 17:49		ElectricRetard я вообще не представляю кому может нравится Соуза как вокалист . Арайя не вокалист а просто крикун . Ну где там пение ? ну серьёзно ? Беладонна и Буш тоже не очень симпотичны как вокалёры . Но так же не могу терпеть Хэлфорда и его клон Шиперса )))))))) Тут просто мои уши не принимают такого голоса .

evilmarx


19 апр 2021, 18:44		Ингви надо у Варшавского уроки брать!

Sw0Rn


19 апр 2021, 18:58		Мдя, а я не понимаю ненависть к Соузе))))))) Он же как экстримальный вокалист АСДС)) Аналогично можно не переваривать Арайю, Мастейна, Оверкилл, Креатор и тп)) нех о вкусах спорить короче)


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