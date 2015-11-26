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MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN : «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»



Известный хард-рок-вокалист Mark Boals, который записывал вокальные партии на четырёх студийных альбомах Yngwie Malmsteen'а, включая классику хард-рока "Trilogy", во время недавнего выступления в "Waste Some Time With Jason Green" рассказал о своём сотрудничестве с виртуозом-гитаристом.



Последние четыре десятилетия Yngwie сотрудничал с лучшими хард-рок-вокалистами, но теперь сам решил записывать вокальные партии в своей собственной группе. Boals рассказал о своей реакции на вокальные данные Malmsteen'а:



«К сожалению, я не могу забыть то, что услышал. Но я знал, каким был его голос раньше. Когда мы записывали "Alchemy" [1999], он подошёл ко мне и сказал: "Чувак, я восемь лет беру уроки вокала. Что не так? Что я делаю не так?" И я ответил: "Ну, Yngwie..." Его голос звучит не очень, его звучание так себе, слушать его неприятно. Он может петь по нотам, но звучит это неприятно. Я не знал, что ему сказать. Но это факт. Он очень старается.



Певец — это совсем другая ситуация, в отличие от музыканта. Ты не можешь просто взять модель голоса Ронни Джеймса Дио и спеть как Дио, или взять голос Ian'а Gillan'а и спеть как он. Ты должен работать с тем, что у тебя есть; это физические ограничения, и это талант. Так же, как играть на гитаре. Я не могу взять гитару и играть как Yngwie, так что я не знаю, почему он думает, что может просто подойти к микрофону и спеть как я или кто-то другой».



По поводу мнения о том, что Malmsteen сам решил заняться вокалом, чтобы избежать конфликтов с вокалистом, что не обязательно является лучшим решением, Boals сказал:



«Я склонен с этим согласиться, как и многие другие люди, но он не понимает этого. Я не знаю, почему ему так повезло — вокруг него были лучшие вокалисты. У него был Jeff Scott Soto, и он великолепен. У него был Joe Lynn Turner — я люблю Joe. У него был Doogie White, ещё один крутой певец. У него был Ripper Owens, ещё один парень из Огайо, и он тоже великолепный певец. И я думаю, что после этого он просто перестал нанимать вокалистов».



Mark ответил на вопрос о том, есть ли хоть какой-нибудь шанс, что он когда-нибудь снова будет работать с Yngwie:



«Ну я не хочу говорить, что вообще нет никаких шансов, но я могу сказать, что это произойдёт, когда ад замерзнёт, как это сделали EAGLES. Это потребует некоторых изменений — вот и всё. Я всегда уважал его талант, и я пытался заставить его делать кое-что немного по-другому, но он очень упрямый парень, и он делает то, что хочет. Я не думаю, что это произойдёт, потому что ему пришлось бы признать свою неправоту, чтобы понять, что ему нужен вокалист, потому что он занял позицию, что он ему не нужен».







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