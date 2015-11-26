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JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN



JOHN 5 выбыл из тура с YNGWIE MALMSTEEN'ом, стартующего 16 ноября:



«В связи с непредвиденными обстоятельствами и из предосторожности я с грустью сообщаю, что больше не буду участвовать с Yngwie в предстоящем туре по США.



Опасения за здоровье артистов и их команды, связанные с длительными переездами из города в город в это время, означают, что я и моя команда считаем подобное решение наилучшим вариантом действий, дабы все участники моего тура были в безопасности и здоровы.



Я уверен, что концерты Yngwie будут потрясающими, как и всегда. Мне жаль, что меня не будет там, чтобы поделиться со всеми вами своей новой музыкой. Я вернусь в тур, как только это будет безопасно и возможно».







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