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YNGWIE MALMSTEEN : «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»



YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью рассказал о важности — или отсутствии таковой — угодить определённому сегменту своей фэн-базы каждый раз, когда он выпускает новый студийный альбом.



«Я никогда не был человеком, который активно следует за чем-то или движется в определённом направлении из-за чего-либо. Я всегда спонтанен. Я беру гитару и играю. Если это здорово, то это здорово; если нет — то нет. И я просто делаю то, что делаю.



Это любопытное явление, потому что я занимался этим десятилетиями до появления Интернета, и я уверен, что и тогда были люди, которые говорили определённые вещи; я просто не слышал их. Сейчас я их тоже не слышу. Но у меня очень сильная самокритика. Я не позволяю себе то, что не соответствует моим стандартам. Если я делаю что-то, что мне кажется очень сильным и чем я очень увлечён, если кто-то говорит об этом что-то уничижительное, я отвечаю: "Ну вы можете послушать что-то другое". Это моё искусство. Это моё самовыражение. Именно этим я и занимаюсь. Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому.



Мой новый альбом "Parabellum" — идеальный тому пример. Он совершенно лишён компромиссов. В нём нет их ни в каком виде и ни в какой форме. Это совершенно исключительное выражение того, что я чувствую, чем я увлечён, что пришло ко мне спонтанно. Так что повторюсь: для меня может быть наименее важным то, что кто-то с iPhone думает и выкладывает в Интернет».



Альбом "Parabellum" будет выпущен 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group. В четырёх песнях на пластинке можно будет услышать вокал.







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