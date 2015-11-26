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Yngwie Malmsteen

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1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
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YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»



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YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью рассказал о важности — или отсутствии таковой — угодить определённому сегменту своей фэн-базы каждый раз, когда он выпускает новый студийный альбом.

«Я никогда не был человеком, который активно следует за чем-то или движется в определённом направлении из-за чего-либо. Я всегда спонтанен. Я беру гитару и играю. Если это здорово, то это здорово; если нет — то нет. И я просто делаю то, что делаю.

Это любопытное явление, потому что я занимался этим десятилетиями до появления Интернета, и я уверен, что и тогда были люди, которые говорили определённые вещи; я просто не слышал их. Сейчас я их тоже не слышу. Но у меня очень сильная самокритика. Я не позволяю себе то, что не соответствует моим стандартам. Если я делаю что-то, что мне кажется очень сильным и чем я очень увлечён, если кто-то говорит об этом что-то уничижительное, я отвечаю: "Ну вы можете послушать что-то другое". Это моё искусство. Это моё самовыражение. Именно этим я и занимаюсь. Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому.

Мой новый альбом "Parabellum" — идеальный тому пример. Он совершенно лишён компромиссов. В нём нет их ни в каком виде и ни в какой форме. Это совершенно исключительное выражение того, что я чувствую, чем я увлечён, что пришло ко мне спонтанно. Так что повторюсь: для меня может быть наименее важным то, что кто-то с iPhone думает и выкладывает в Интернет».

Альбом "Parabellum" будет выпущен 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group. В четырёх песнях на пластинке можно будет услышать вокал.

YNGWIE MALMSTEEN Says His New Album











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex Chernyatinsky


1 июн 2021, 15:26		Ингви не хочет написать популярное пособие по скромности?

father


1 июн 2021, 18:18		Ого, а новая песня-то прикольная, что-то я пропустил её:)


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