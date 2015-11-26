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YNGWIE MALMSTEEN : «Никто не указывает мне как, что и куда!»



YNGWIE MALMSTEEN в рамках общения с фанатами ответил на вопрос одного из них, который предложил «сообщить менеджменту, чтобы он нашёл музыкантов получше», следующее:



«Мой менеджмент не указывает мне что делать. Я единственный, кто принимает решения по всем вопросам, когда дело касается моей музыки; людей, которых я нанимаю; людей, которых я увольняю; тех, кто играет на моих пластинках; тех, кто не играет на моих пластинках; тех, кто играет в моих турах. Это всё мои решения. Кроме того, я владелец управляющей компании. Так что да — я могу попросить себя найти лучших музыкантов. Я думаю, что это большое оскорбление для музыкантов, которые у меня сейчас есть. Я считаю, что они исключительно хороши, и они так же хороши, как и все остальные, кто когда-либо был со мной.



Ещё раз повторю: я хотел бы ясно дать понять, что никто не говорит мне, что делать. А также менеджмент не нанимает и не увольняет музыкантов — менеджмент заключает сделки на запись и всё в таком духе. Потом есть ещё одна организация, которая бронирует концерты; другая организация, которая занимается раскруткой; третья организация, которая занимается прессой. Это не делается менеджментом. К сожалению, многие люди имеют неправильное представление о том, какая функция у каждой единицы.



Когда я был совсем маленьким — мне было семь лет, а это было ровно 50 лет назад — я начал играть на гитаре. С этого момента я принимал каждое решение и никогда не шёл на компромиссы. Я принимал каждое решение о том, что я играю, с кем я играю, и так далее.



Если ты так тоскуешь по другим музыкантам, ты можешь пойти послушать их и попросить их сделать то, что они хотят делать, — то, что ты хочешь, чтобы они сделали. Но со мной такое не пройдёт, понятно? И решения принимаются мной и только мной. Я принимаю решения о том, как делаются мои записи, как делаются мои туры — всё, смекаешь?»













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