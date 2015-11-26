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Yngwie Malmsteen

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11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
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YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»



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YNGWIE MALMSTEEN в рамках общения с фанатами ответил на вопрос одного из них, который предложил «сообщить менеджменту, чтобы он нашёл музыкантов получше», следующее:

«Мой менеджмент не указывает мне что делать. Я единственный, кто принимает решения по всем вопросам, когда дело касается моей музыки; людей, которых я нанимаю; людей, которых я увольняю; тех, кто играет на моих пластинках; тех, кто не играет на моих пластинках; тех, кто играет в моих турах. Это всё мои решения. Кроме того, я владелец управляющей компании. Так что да — я могу попросить себя найти лучших музыкантов. Я думаю, что это большое оскорбление для музыкантов, которые у меня сейчас есть. Я считаю, что они исключительно хороши, и они так же хороши, как и все остальные, кто когда-либо был со мной.

Ещё раз повторю: я хотел бы ясно дать понять, что никто не говорит мне, что делать. А также менеджмент не нанимает и не увольняет музыкантов — менеджмент заключает сделки на запись и всё в таком духе. Потом есть ещё одна организация, которая бронирует концерты; другая организация, которая занимается раскруткой; третья организация, которая занимается прессой. Это не делается менеджментом. К сожалению, многие люди имеют неправильное представление о том, какая функция у каждой единицы.

Когда я был совсем маленьким — мне было семь лет, а это было ровно 50 лет назад — я начал играть на гитаре. С этого момента я принимал каждое решение и никогда не шёл на компромиссы. Я принимал каждое решение о том, что я играю, с кем я играю, и так далее.

Если ты так тоскуешь по другим музыкантам, ты можешь пойти послушать их и попросить их сделать то, что они хотят делать, — то, что ты хочешь, чтобы они сделали. Но со мной такое не пройдёт, понятно? И решения принимаются мной и только мной. Я принимаю решения о том, как делаются мои записи, как делаются мои туры — всё, смекаешь?»

YNGWIE MALMSTEEN:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


11 мар 2021, 12:55		А какие музыканты у него есть ? На концертных видео последних лет он один выходит на сцену и под минусовку барабанов пилит на гитаре ( зрелище ещё то )))))) )

НELLECTOR


11 мар 2021, 13:39		Чёто я тоже не понял о ком речь.
У Мальмстина в последнее время вся команда - это Он, жена, гитарный техник и драм-машина. Экономит.
А если надо будет ещё сэкономить, то уволит и драм-машину.


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