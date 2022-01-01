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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
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Yngwie Malmsteen

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21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

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16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

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18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

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YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе



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Во время недавнего появления на программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, не собирается ли он когда-нибудь присоединиться к другой группе вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на сольной карьере:

«Я не говорю "никогда", но, скорее всего, нет. Потому что я нахожусь в рок-н-ролльной среде, и, как все знают, обычно это рок-н-ролльная группа на сцене, но моё творчество очень похоже на работу художника или писателя... Я не пишу половину картины и не звоню своему другу со словами: "Можешь прийти и закончить половину картины для меня?" Вот в чём дело. Это не потому, что я эгоист, это артистическое самовыражение. Гастролей с "Generation Axe" более чем достаточно, чтобы быть группой [он ссылается на тур "Generation Axe", который проходил в несколько этапов с 2016 по 2019 годы и в котором приняли участие Malmsteen, Steve Vai, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt и Tosin Abasi]. Так что я тоже этим занимаюсь».




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