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YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе



Во время недавнего появления на программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, не собирается ли он когда-нибудь присоединиться к другой группе вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на сольной карьере:



«Я не говорю "никогда", но, скорее всего, нет. Потому что я нахожусь в рок-н-ролльной среде, и, как все знают, обычно это рок-н-ролльная группа на сцене, но моё творчество очень похоже на работу художника или писателя... Я не пишу половину картины и не звоню своему другу со словами: "Можешь прийти и закончить половину картины для меня?" Вот в чём дело. Это не потому, что я эгоист, это артистическое самовыражение. Гастролей с "Generation Axe" более чем достаточно, чтобы быть группой [он ссылается на тур "Generation Axe", который проходил в несколько этапов с 2016 по 2019 годы и в котором приняли участие Malmsteen, Steve Vai, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt и Tosin Abasi]. Так что я тоже этим занимаюсь».







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