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GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить



Образованная в 1983 году, группа ALCATRAZZ из Лос-Анджелеса прославилась сочетанием мелодичного и прогрессивного рока, а также тем, что представила широкой публике гитарных героев Yngwie J. Malmsteen'а и Steve'а Vai'я. В новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com вокалист ALCATRAZZ Graham Bonnet рассказал о решении коллектива расстаться с Мальмстином в 1984 году, всего через год после основания ALCATRAZZ:



«Yngwie должен был уйти. У нас произошёл неприятный инцидент. Я бы хотел, чтобы он остался, но этот парень вырос в монстра, став, без сомнения, при этом чертовски крутым гитаристом. Однажды вечером я уходил со сцены, когда пришло время его гитарного соло, и когда шёл, споткнулся о его шнур и выдернул его из усилителя. И он подумал, что я сделал это намеренно. Я пошёл к автобусу и сидел там, разговаривая с водителем. И тут вбегает Yngwie, берёт меня за шею, делает вот так [делает удушающее движение], проталкивает свои большие пальцы прямо мне в горло. Он сказал: "Ты долбаный придурок. В середине моего соло ты отключил меня от сети". Я сказал: "О чём ты говоришь?" Я не знал — я действительно не знал, что я сделал. Случилось так, что один чнловек из нашей команды увидел, что происходит, об этом узнал Yngwie. Yngwie пытался лишить меня голоса. Он вонзил свои большие пальцы прямо сюда, прямо сюда. Я задыхался. И один венгерский парень, который был крупным и одним из моих близких друзей, подошёл к нему и сказал: "Yngwie..." Он взял Yngwie под руку вот так [делает захват головы], и сказал: "Если ты, чёрт возьми, ещё раз тронешь Graham'а, я сломаю твою чёртову шею". И в тот вечер, я помню, мы ехали домой в автобусе в Лос-Анджелес, и мы уволили Yngwie в гастрольном автобусе, потому что так делать нельзя — нельзя душить вокалиста. Так что это был конец Yngwie».



Через некоторое время появился Vai и остался в ALCATRAZZ достаточно долго, чтобы появиться на втором альбоме группы, "Disturbing The Peace" 1985 года:



«Для меня так было лучше. Мне нравится, как играет Стив, и он был таким необычным — как Michael Schenker. Что-то есть в этих двух парнях; они не похожи ни на кого другого. Они делают всё это [шреддинг], но у них есть определённый стиль, который ни с чем не сравним. Я не знаю. Это как Гэри Мур и Джефф Бек — вы можете сказать, что это они. Многие гитаристы играют просто [шреддинг] ради [шреддинга], и это здорово. Это фантастика, но это не песня. Yngwie был великолепен, потому что он играл песню, а не просто говорил: "О, а вот и моё гитарное соло". И Steve был таким же. Я очень хорошо ладил со Steve'ом, потому что он только покинул группу Фрэнка Заппы, и у нас были разные идеи. Это было очень необычно — очень своеобразно и авангардно по отношению ко многим вещам. Нам пришлось переработать авангардные вещи в более удобные для радио. Но мне нравится то, что он сделал. И мы написали несколько песен, которые нам пришлось, если хотите, доработать — сделать их более популярными, коммерчески звучащими. Потому что он был на той же тропе, что и я. Мне нравились неожиданные вещи, и он тоже был таким. Но я думаю, что для меня второй альбом ALCATRAZZ является моим любимым — это действительно так — из-за его игры. Песни, которые мы придумали, я считаю, были великолепны. Они и сейчас звучат хорошо».







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