Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 44
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить



*
zoom
*
* *
Образованная в 1983 году, группа ALCATRAZZ из Лос-Анджелеса прославилась сочетанием мелодичного и прогрессивного рока, а также тем, что представила широкой публике гитарных героев Yngwie J. Malmsteen'а и Steve'а Vai'я. В новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com вокалист ALCATRAZZ Graham Bonnet рассказал о решении коллектива расстаться с Мальмстином в 1984 году, всего через год после основания ALCATRAZZ:

«Yngwie должен был уйти. У нас произошёл неприятный инцидент. Я бы хотел, чтобы он остался, но этот парень вырос в монстра, став, без сомнения, при этом чертовски крутым гитаристом. Однажды вечером я уходил со сцены, когда пришло время его гитарного соло, и когда шёл, споткнулся о его шнур и выдернул его из усилителя. И он подумал, что я сделал это намеренно. Я пошёл к автобусу и сидел там, разговаривая с водителем. И тут вбегает Yngwie, берёт меня за шею, делает вот так [делает удушающее движение], проталкивает свои большие пальцы прямо мне в горло. Он сказал: "Ты долбаный придурок. В середине моего соло ты отключил меня от сети". Я сказал: "О чём ты говоришь?" Я не знал — я действительно не знал, что я сделал. Случилось так, что один чнловек из нашей команды увидел, что происходит, об этом узнал Yngwie. Yngwie пытался лишить меня голоса. Он вонзил свои большие пальцы прямо сюда, прямо сюда. Я задыхался. И один венгерский парень, который был крупным и одним из моих близких друзей, подошёл к нему и сказал: "Yngwie..." Он взял Yngwie под руку вот так [делает захват головы], и сказал: "Если ты, чёрт возьми, ещё раз тронешь Graham'а, я сломаю твою чёртову шею". И в тот вечер, я помню, мы ехали домой в автобусе в Лос-Анджелес, и мы уволили Yngwie в гастрольном автобусе, потому что так делать нельзя — нельзя душить вокалиста. Так что это был конец Yngwie».

Через некоторое время появился Vai и остался в ALCATRAZZ достаточно долго, чтобы появиться на втором альбоме группы, "Disturbing The Peace" 1985 года:

«Для меня так было лучше. Мне нравится, как играет Стив, и он был таким необычным — как Michael Schenker. Что-то есть в этих двух парнях; они не похожи ни на кого другого. Они делают всё это [шреддинг], но у них есть определённый стиль, который ни с чем не сравним. Я не знаю. Это как Гэри Мур и Джефф Бек — вы можете сказать, что это они. Многие гитаристы играют просто [шреддинг] ради [шреддинга], и это здорово. Это фантастика, но это не песня. Yngwie был великолепен, потому что он играл песню, а не просто говорил: "О, а вот и моё гитарное соло". И Steve был таким же. Я очень хорошо ладил со Steve'ом, потому что он только покинул группу Фрэнка Заппы, и у нас были разные идеи. Это было очень необычно — очень своеобразно и авангардно по отношению ко многим вещам. Нам пришлось переработать авангардные вещи в более удобные для радио. Но мне нравится то, что он сделал. И мы написали несколько песен, которые нам пришлось, если хотите, доработать — сделать их более популярными, коммерчески звучащими. Потому что он был на той же тропе, что и я. Мне нравились неожиданные вещи, и он тоже был таким. Но я думаю, что для меня второй альбом ALCATRAZZ является моим любимым — это действительно так — из-за его игры. Песни, которые мы придумали, я считаю, были великолепны. Они и сейчас звучат хорошо».

GRAHAM BONNET Claims YNGWIE MALMSTEEN Tried To Strangle Him Nearly Four Decades Ago:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 476

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом