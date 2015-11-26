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STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN »



STEVE VAI в рамках недавнего интервью рассказал об ощущениях от совместных выступлений с YNGWIE MALMSTEEN в рамках тура "Generation Axe":



«Я не могу играть как Yngwie; никто не может играть как он. Никто не может играть как я. Никто не может играть как кто-либо. Я брал гармонию или мелодию песни и играл её так, как я бы это делал. Это было сложно, потому что там было много маленьких быстрых переходов с его аппликатурой и его тональным центром, который отличается от моего. Мне пришлось поработать над этим. Я смог это сделать, но когда пришло время играть друг против друга, я — Steve, а он — Yngwie».







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