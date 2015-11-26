Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Угадай басиста MEGADETH 31
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 25
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*MEGADETH переписали партии пастора 23
*Новое видео MINISTRY 22
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»



*
zoom
*
* *
Во время недавнего выступления на YouTube в честь своего 58-летия легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, собирается ли он когда-нибудь записать альбом, напоминающий его ранние работы, как просили некоторые из его самых больших поклонников:

«Конечно, мне очень льстит, что стольким людям нравится то, что я делаю, но я также знаю, что многим людям не нравится то, что я делаю. Так что я не делаю альбомы по заказу, разве что альбом 2019 года "Blue Lightning" [который отдал дань уважения тем представителям блюзового мира, которые вдохновляли его] был немного похож на альбом по заказу, совсем немного, хотя я всё равно делал то, что хотел. Но последний альбом "Parabellum" — это очень честный альбом. Это именно то, что выходит из меня, — как есть. И некоторые люди, услышав его, говорят, что он напоминает им о старых временах. И это прекрасно. А если нет, то и ладно. Это не было сделано преднамеренно.

Я просто делаю то, что мне хочется делать. И то, что я делал в прошлом, осталось в прошлом. И я не собираюсь возвращаться назад: "О да, может быть, я должен сделать это. А может, не стоит?" Я так не работаю. Я всему происходить естественно. Это должно прийти ко мне как спонтанная вещь, чтобы я полюбил её. И хотя я действительно могу делать что-то на заказ, — если вы хотите, я могу написать песню в стиле кантри и вестерн прямо сейчас; я могу это сделать, но я не хочу этого делать. Я хочу делать музыку, которая исходит изнутри меня, как спонтанное, честное самовыражение. И если она понравится людям, я буду очень рад. Если нет — я всё равно не буду её менять».

YNGWIE MALMSTEEN Won





Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 4 )

nabastak_


13 июл 2021, 12:16		#ЯЯЯ

rattle_snake


13 июл 2021, 13:45		в запое чтоль?))

xRReth


13 июл 2021, 14:30		Тут на стриме он вполне адекватен по мне. И это я!я!я! аргументированно, он же не заставляет слушать. И не говорит (sic!) что делает лучший стафф в мире. Хотите - слушайте, не хотите - мне срать, ну всё же честно.
||а если пришли слушать - слушайте до конца и не выёбывайтесь||
Так что может и делает он хуйню, но хуйню личную, ещё и бабки зарабатывает. Молодец, чо

Virgo_ad_noctum


13 июл 2021, 15:28		-От вокалистов всегда одни проблемы. Я не работал с Дио. Мне не нужен продюсер или соавтор. Я ни с кем не сотрудничаю. Никто не указывает мне, что, как и куда. Я не делаю альбомы по заказу. Я никогда не повторяюсь!!!!
-Понятно. Оланзапин, рисперидон, кветиапин, арипипразол, галоперидол, хлорпромазин. И сераквель перед сном.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1003

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом