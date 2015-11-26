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YNGWIE MALMSTEEN : «Я не делаю альбомы по заказу»



Во время недавнего выступления на YouTube в честь своего 58-летия легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, собирается ли он когда-нибудь записать альбом, напоминающий его ранние работы, как просили некоторые из его самых больших поклонников:



«Конечно, мне очень льстит, что стольким людям нравится то, что я делаю, но я также знаю, что многим людям не нравится то, что я делаю. Так что я не делаю альбомы по заказу, разве что альбом 2019 года "Blue Lightning" [который отдал дань уважения тем представителям блюзового мира, которые вдохновляли его] был немного похож на альбом по заказу, совсем немного, хотя я всё равно делал то, что хотел. Но последний альбом "Parabellum" — это очень честный альбом. Это именно то, что выходит из меня, — как есть. И некоторые люди, услышав его, говорят, что он напоминает им о старых временах. И это прекрасно. А если нет, то и ладно. Это не было сделано преднамеренно.



Я просто делаю то, что мне хочется делать. И то, что я делал в прошлом, осталось в прошлом. И я не собираюсь возвращаться назад: "О да, может быть, я должен сделать это. А может, не стоит?" Я так не работаю. Я всему происходить естественно. Это должно прийти ко мне как спонтанная вещь, чтобы я полюбил её. И хотя я действительно могу делать что-то на заказ, — если вы хотите, я могу написать песню в стиле кантри и вестерн прямо сейчас; я могу это сделать, но я не хочу этого делать. Я хочу делать музыку, которая исходит изнутри меня, как спонтанное, честное самовыражение. И если она понравится людям, я буду очень рад. Если нет — я всё равно не буду её менять».







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