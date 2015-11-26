YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

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Швеция
20 май 2019 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 18 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет 16 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару 15 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль 4 апр 2019 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания 26 мар 2019 :
Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 23 мар 2019 :
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 1 мар 2019 :
Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN 26 фев 2019 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 1 фев 2019 :
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 1 фев 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES 25 дек 2018 :
JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом» 29 ноя 2018 :
YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE 24 сен 2018 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 5 авг 2018 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 9 авг 2017 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 28 июл 2017 :
JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у 28 июл 2017 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом» 14 май 2017 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 20 фев 2017 :
YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a 18 май 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме 17 май 2016 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 16 апр 2016 :
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON 12 апр 2016 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 7 апр 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе 26 фев 2016 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 23 фев 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома 22 фев 2016 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле 21 фев 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN 22 окт 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а» 6 июн 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 14 май 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 2 май 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 20 фев 2015 :
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a 16 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом 13 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME 6 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида 18 окт 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами 7 июл 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 2 июл 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD 22 июн 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 20 июн 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 23 май 2014 :
Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN 12 апр 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур 30 дек 2013 :
Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге 12 сен 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию» 29 май 2013 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 7 май 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ 2 май 2013 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN 27 апр 2013 :
Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN 9 фев 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей" 2 фев 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится" 31 янв 2013 :
Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае 30 ноя 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома 28 ноя 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома 11 ноя 2012 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 19 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 18 окт 2012 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре 16 окт 2012 :
Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 2 окт 2012 :
Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году 16 авг 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью 10 июл 2012 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a 15 дек 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE! 15 ноя 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS 25 окт 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ 23 мар 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN о Японии 18 янв 2011 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a 8 дек 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников 25 ноя 2010 :
Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN 9 ноя 2010 :
Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 14 окт 2010 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 9 сен 2010 :
Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN 27 авг 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома 9 июн 2010 :
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a 23 май 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO 21 апр 2010 :
Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля 5 дек 2009 :
Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN 1 дек 2009 :
Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a 8 ноя 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a 27 окт 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз 2 окт 2009 :
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а 13 мар 2009 :
Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a 3 мар 2009 :
Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a 27 фев 2009 :
2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте 22 фев 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте 2 сен 2008 :
YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома 1 мар 2008 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви" 28 фев 2008 :
YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав 27 фев 2008 :
Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а 6 авг 2007 :
Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
сегодня
: «Я не делаю альбомы по заказу» YNGWIE MALMSTEEN
Во время недавнего выступления на YouTube в честь своего 58-летия легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, собирается ли он когда-нибудь записать альбом, напоминающий его ранние работы, как просили некоторые из его самых больших поклонников:
«Конечно, мне очень льстит, что стольким людям нравится то, что я делаю, но я также знаю, что многим людям не нравится то, что я делаю. Так что я не делаю альбомы по заказу, разве что альбом 2019 года "Blue Lightning" [который отдал дань уважения тем представителям блюзового мира, которые вдохновляли его] был немного похож на альбом по заказу, совсем немного, хотя я всё равно делал то, что хотел. Но последний альбом "Parabellum" — это очень честный альбом. Это именно то, что выходит из меня, — как есть. И некоторые люди, услышав его, говорят, что он напоминает им о старых временах. И это прекрасно. А если нет, то и ладно. Это не было сделано преднамеренно.
Я просто делаю то, что мне хочется делать. И то, что я делал в прошлом, осталось в прошлом. И я не собираюсь возвращаться назад: "О да, может быть, я должен сделать это. А может, не стоит?" Я так не работаю. Я всему происходить естественно. Это должно прийти ко мне как спонтанная вещь, чтобы я полюбил её. И хотя я действительно могу делать что-то на заказ, — если вы хотите, я могу написать песню в стиле кантри и вестерн прямо сейчас; я могу это сделать, но я не хочу этого делать. Я хочу делать музыку, которая исходит изнутри меня, как спонтанное, честное самовыражение. И если она понравится людям, я буду очень рад. Если нет — я всё равно не буду её менять». VIDEO
nabastak_
rattle_snake
xRReth
||а если пришли слушать - слушайте до конца и не выёбывайтесь||
Так что может и делает он хуйню, но хуйню личную, ещё и бабки зарабатывает. Молодец, чо
Virgo_ad_noctum
-Понятно. Оланзапин, рисперидон, кветиапин, арипипразол, галоперидол, хлорпромазин. И сераквель перед сном.
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