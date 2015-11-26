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YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом



YNGWIE MALMSTEEN в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что готовит новую пластинку:



«Я целый год работал над сочинением и записью нового материала, и я очень им доволен. Вот на нём я целиком и полностью сосредоточен в настоящий момент времени. Понятно, что мне хотелось бы выступать, но все знают, что сейчас это невозможно».



Новая пластинка получила название "Parabellum" и должна выйдет в июле. Партии вокала будет исполнять маэстро.







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