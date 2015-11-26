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Yngwie Malmsteen

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29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
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JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»



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JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью рассказал об отношениях со знаменитым шведским гитаристом:

«Одна вещь, которую я должен был узнать раньше, это то, что ты на самом деле не работаешь с Yngwie, ты работаешь на Yngwie. И это одна из причин, почему я ушёл так рано.

Я привык так работать с людьми — мы занимаемся творчеством, мы создаём, мы разрабатываем всё вместе. И я понял, что попадаю в ситуацию, когда основное внимание уделяется гитаристу — это его карьера, это его группа, это его видение. Но я действительно думал, что его видение начнётся с того, что он получит лучших людей, которыми сможет себя окружить, и тогда мы вырастем вместе, мы построим его видение вместе, и это станет нашим общим. Это была моя первая ошибка.

По мере того, как мы шли дальше, я понял, что вы не работаете с Yngwie, вы работаете на Yngwie. И когда я понял, что на самом деле не хочу работать на кого-то, даже тогда, когда мы получали очень мало внимания насчёт авторских прав, когда нам даже не платили крошечную зарплату, которую нам обещали, — тогда все мои хрустальные представления о величии разбились в пыль. Я просто сказал: "Это не для меня. У меня нет уважения..." Я говорю не только о Yngwie, я говорю вообще о ситуации. От звукозаписывающей компании или руководства не было никакого интереса. Не было интереса даже со стороны фанатов — всё было только: "Yngwie, Yngwie, Yngwie". И я сказал: "Я прикладываю те же усилия, что и в любой другой группе, в которой бы я был, и я не получаю от этого никакой отдачи".

Я хотел что-то такое, где я мог бы получить что-то взамен от того, что вкладывал, — вот главная причина, почему я ушёл. Это не имело ничего общего с тем, что мне не нравилась музыка или мы поссорились. Всё сводилось к тому, что мне не хватало ощущения команды, мне не хватало возможности делиться всем — даже тем фактом, что я был единственным американцем в группе. Ты уходишь со сцены и обычно попадаешь за кулисы, ты вспотел и смеёшься над тем, что случилось на шоу: "Эй, ты видел ту девушку, когда она подняла свой топ?" — все эти вещи, к которым ты привык. Но с его группой мы уходили со сцены, и они вчетвером начинали говорить по-шведски, а я чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. "Чувак, мы можем поговорить по-английски, чтобы я мог [понять] разговор?"

Так что да — в этом смысле для меня всё было отстойно. Я был молод, я был зелёным, я был неопытным. Теперь я справляюсь с такими ситуациями по-другому».

JEFF SCOTT SOTO:





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