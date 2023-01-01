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JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»



В рамках беседы JEFF SCOTT SOTO прокомментировал свои ранее сказанные слова о том, что YNGWIE MALMSTEEN в мае собирался отменить выступление, если Jeff придёт на шоу:



«Я подумал, что это было довольно забавно. Когда я написал об этом в социальных сетях тем вечером, я сделал это, потому что это было настолько невероятно, что я расхохотался. Я подумал: "Я должен поделиться этим, потому что это очень глупо". Но когда меня назвали лжецом, мне стало ещё смешнее, потому что зачем мне лгать о чём-то подобном? Зачем мне вообще идти на крайние меры, чтобы увидеть кого-то, кто не хочет меня видеть или не хочет, чтобы я был где-то поблизости? Конечно, я был там, чтобы увидеть выступление группы моих друзей. Они пригласили меня. Это место, куда я постоянно хожу. Я не думал, что возникнут проблемы, если я просто постою где-нибудь в уголке. И, конечно, когда стало известно, что я там, мне сказали, что если я останусь в здании, то шоу будет отменено. Это на тысячу, один миллиард процентов правда. Ко мне подошли два парня, которые там работают, и я их знаю, они сказали: "Не знаем, в чём дело, Jeff, но прости, мы должны сказать тебе, что нам сообщили, что если ты не уйдёшь, то шоу будет отменено". А я всё равно собирался уходить. Я пришёл посмотреть на группу моих друзей. Когда они закончили, я оплачивал счёт бармену, который также является моим очень хорошим другом, и все наблюдали за происходящим, а мы повторяли: "Вы можете в это поверить?"



Меня не было на шоу Yngwie. Я не планировал оставаться. Я не пробирался внутрь — ничего такого. Конечно, для меня это было просто глупо и уморительно. Но очень жаль, что так получилось, потому что я не хочу продолжать об этом говорить, поддерживать эту тему или получать от неё какие-то новостные импульсы. Я хочу мира от всех в моей жизни. Если у кого-то есть какие-то претензии ко мне, я бы хотел просто обнять их, жить дальше и покинуть этот мир, эту планету без врагов. Но, к сожалению, с той стороны это не так».









So I have heard from many people that a certain person also stalks Neal Schon, oooffffвЂ¦ Get help and leave us alone!

















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