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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Yngwie Malmsteen

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10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

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12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

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13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

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5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

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24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

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JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»



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В рамках беседы JEFF SCOTT SOTO прокомментировал свои ранее сказанные слова о том, что YNGWIE MALMSTEEN в мае собирался отменить выступление, если Jeff придёт на шоу:

«Я подумал, что это было довольно забавно. Когда я написал об этом в социальных сетях тем вечером, я сделал это, потому что это было настолько невероятно, что я расхохотался. Я подумал: "Я должен поделиться этим, потому что это очень глупо". Но когда меня назвали лжецом, мне стало ещё смешнее, потому что зачем мне лгать о чём-то подобном? Зачем мне вообще идти на крайние меры, чтобы увидеть кого-то, кто не хочет меня видеть или не хочет, чтобы я был где-то поблизости? Конечно, я был там, чтобы увидеть выступление группы моих друзей. Они пригласили меня. Это место, куда я постоянно хожу. Я не думал, что возникнут проблемы, если я просто постою где-нибудь в уголке. И, конечно, когда стало известно, что я там, мне сказали, что если я останусь в здании, то шоу будет отменено. Это на тысячу, один миллиард процентов правда. Ко мне подошли два парня, которые там работают, и я их знаю, они сказали: "Не знаем, в чём дело, Jeff, но прости, мы должны сказать тебе, что нам сообщили, что если ты не уйдёшь, то шоу будет отменено". А я всё равно собирался уходить. Я пришёл посмотреть на группу моих друзей. Когда они закончили, я оплачивал счёт бармену, который также является моим очень хорошим другом, и все наблюдали за происходящим, а мы повторяли: "Вы можете в это поверить?"

Меня не было на шоу Yngwie. Я не планировал оставаться. Я не пробирался внутрь — ничего такого. Конечно, для меня это было просто глупо и уморительно. Но очень жаль, что так получилось, потому что я не хочу продолжать об этом говорить, поддерживать эту тему или получать от неё какие-то новостные импульсы. Я хочу мира от всех в моей жизни. Если у кого-то есть какие-то претензии ко мне, я бы хотел просто обнять их, жить дальше и покинуть этот мир, эту планету без врагов. Но, к сожалению, с той стороны это не так».





So I have heard from many people that a certain person also stalks Neal Schon, oooffffвЂ¦ Get help and leave us alone!








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