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*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Yngwie Malmsteen

*



15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

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24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

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18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»



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YNGWIE MALMSTEEN: в рамках интервью Classic Rock "кое-что пояснил":

«Я должен вам кое-что объяснить. То, как я работаю, отличается от всех остальных. Я могу проснуться посреди ночи и почувствовать абсолютно готовую песню — включая продюсирование. Поэтому мне не нужны продюсеры, сторонние авторы, и я больше не нуждаюсь в певцах.

Когда у меня были вокалисты, я писал вокальные мелодии так, как слышал их в своей голове, и учил им, ну Graham'a Bonnet'a, к примеру. Пока я не приехал в Штаты, я был вокалистом, гитаристом и автором, и все, что мне нужно было сделать, — это нанять басиста и барабанщика. За всю мою карьеру был лишь небольшой [период времени], когда я использовал вокалистов. Просто проще делать все самому».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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15 окт 2023
M
Mateas89
Небольшой?))) Вот ты пиз*абол старый, всю карьеру был с вокалистами, впоследние лет 10 отказался, а теперь "небольшой период у него был". Да и как только не стало вокалистов с продюсерами, так и материал куда-то нормальный испарился. Последняя стоящая пластинка - Attack!
Like!1
15 окт 2023
V
Vasso667
Mateas89, последняя с Кози. Атак как раз сам начал крутить ручки и гавно его атаковало
15 окт 2023
M
Mateas89
Vasso667, нее, звук говно был на War To End All Wars, на Attack выправился слегка, но там хоть песни классные были, авот дальше уже муть пошла, не в обиду Рипперу.
15 окт 2023
M
Moomrick
Психиатр тебе нужен, хвастун! Чем хуже получается с музыкой, тем сильнее давит корона!
15 окт 2023
Corpsegrinder04
Да какая разница, кто там, чего там, что там. У Мальмстина, что концерт ни включи, то стандартные Black Star, Far Beyound the Sun, As Abowe so Below итд итп, всё творчество по сути 84-88.

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