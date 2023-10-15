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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»



YNGWIE MALMSTEEN: в рамках интервью Classic Rock "кое-что пояснил":



«Я должен вам кое-что объяснить. То, как я работаю, отличается от всех остальных. Я могу проснуться посреди ночи и почувствовать абсолютно готовую песню — включая продюсирование. Поэтому мне не нужны продюсеры, сторонние авторы, и я больше не нуждаюсь в певцах.



Когда у меня были вокалисты, я писал вокальные мелодии так, как слышал их в своей голове, и учил им, ну Graham'a Bonnet'a, к примеру. Пока я не приехал в Штаты, я был вокалистом, гитаристом и автором, и все, что мне нужно было сделать, — это нанять басиста и барабанщика. За всю мою карьеру был лишь небольшой [период времени], когда я использовал вокалистов. Просто проще делать все самому».







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