Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 43
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
*DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз 15
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»



*
zoom
*
* *
Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen подтвердил в интервью Rob Rush Radio, что не планирует брать с собой в предстоящее турне вокалиста:

«Нет. Никакого вокалиста. Только я. Позвольте мне облегчить задачу, чтобы все поняли: если я что-то делаю, то только потому, что я хочу это делать. Если я чего-то не делаю, то это потому, что я не хочу этого делать. Мне никто не говорит, что я должен делать.

Я самый счастливый человек в мире. Я ощущаю, что мне это ниспослано свыше. Я так благодарен за всё, что со мной произошло, и в основном потому, что у меня есть творческая свобода. Вот почему я так благодарен. Поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас, потому что я хочу это делать. Это не потому, что я должен или, может быть, я обязан это делать. Нет, я очень конкретно и точно знаю, чего хочу. У меня очень чёткое видение — кристально чёткое — всего, что я делаю. Песни уже есть в моей голове перед записью. Я точно знаю, что я делаю. Мне не нужен продюсер, мне не нужен соавтор — мне не нужно ничего из этого. И это касается только меня — я не говорю, что это плохо для других людей. Для других людей это может быть хорошо. Благослови вас Бог — это здорово. Что бы ни было хорошо для вас, продолжайте в том же духе. Но вы должны понимать, что это всё индивидуально.

Я считаю себя скорее художником. Художник рисует передний план, он рисует фон, он рисует разные стороны. Он не спрашивает другого: "Эй, не мог бы ты прийти и написать вторую половину моей картины?" Я не могу так работать. Уж извините».

YNGWIE MALMSTEEN: Why I Don











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 160

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом