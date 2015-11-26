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YNGWIE MALMSTEEN : «Мне не нужен продюсер или соавтор»



Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen подтвердил в интервью Rob Rush Radio, что не планирует брать с собой в предстоящее турне вокалиста:



«Нет. Никакого вокалиста. Только я. Позвольте мне облегчить задачу, чтобы все поняли: если я что-то делаю, то только потому, что я хочу это делать. Если я чего-то не делаю, то это потому, что я не хочу этого делать. Мне никто не говорит, что я должен делать.



Я самый счастливый человек в мире. Я ощущаю, что мне это ниспослано свыше. Я так благодарен за всё, что со мной произошло, и в основном потому, что у меня есть творческая свобода. Вот почему я так благодарен. Поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас, потому что я хочу это делать. Это не потому, что я должен или, может быть, я обязан это делать. Нет, я очень конкретно и точно знаю, чего хочу. У меня очень чёткое видение — кристально чёткое — всего, что я делаю. Песни уже есть в моей голове перед записью. Я точно знаю, что я делаю. Мне не нужен продюсер, мне не нужен соавтор — мне не нужно ничего из этого. И это касается только меня — я не говорю, что это плохо для других людей. Для других людей это может быть хорошо. Благослови вас Бог — это здорово. Что бы ни было хорошо для вас, продолжайте в том же духе. Но вы должны понимать, что это всё индивидуально.



Я считаю себя скорее художником. Художник рисует передний план, он рисует фон, он рисует разные стороны. Он не спрашивает другого: "Эй, не мог бы ты прийти и написать вторую половину моей картины?" Я не могу так работать. Уж извините».







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