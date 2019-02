сегодня



YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES



Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen выпустит 29 марта на Mascot Label Group свой новый альбом "Blue Lightning". На этой работе он отдаст дань уважения командам, которые долгое время подпитывали его артистический дух.



Трек-лист:



01. Blue Lightning

02. Foxey Lady

03. Demon's Eye (DEEP PURPLE)

04. 1911 Strut

05. Blue Je.an Blues (ZZ TOP)

06. Purple Haze (Jimi Hendrix)

07. While My Guitar Gently Weeps (THE BEATLES)

08. Sun's Up Top's Down

09. Peace, Please

10. Paint It Black (THE ROLLING STONES)

11. Smoke On The Water (DEEP PURPLE)

12. Forever Man (Eric Clapton)















