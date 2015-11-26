YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
В ходе свежего интервью для британского портала Total Rock шведский гитарист Yngwie Malmsteen подробно описал видение своего собственного пути в музыке.
«С самого начала моей карьеры я всегда имел очень чёткое представление о том, чем именно я хочу заниматься. Совершенно другой вопрос — попадало ли моё видение в рамки того, что обычно считается успехом. Но мне это и побоку — я никогда не следовал моде и трендам, я сам по себе, я сам себе хозяин. И тот факт, что спустя столько лет следования своей линии я всё ещё выступаю, сам по себе просто замечателен. Но для меня всегда было важно в первую очередь создавать честное, настоящее искусство, а не то, что сегодня считается популярным.
Самый главный совет для достижения успеха — делай только то, что хочешь сам. Например, я могу с лёгкостью исполнять практически что угодно — джаз или кантри, но фишка в том, что я не хочу их исполнять. Я хочу исполнять ровным счётом то, что я и выпускаю под своим именем на своих альбомах. Ничего важнее этой честности для артиста быть не может».
evilmarx
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