Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 57
*Господа, а нам — очко! 43
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 34
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимост... 19
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
Показать далее
| - |
|||| 18 апр 2019

YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет



*
zoom
*
* *
В ходе свежего интервью для британского портала Total Rock шведский гитарист Yngwie Malmsteen подробно описал видение своего собственного пути в музыке.

«С самого начала моей карьеры я всегда имел очень чёткое представление о том, чем именно я хочу заниматься. Совершенно другой вопрос — попадало ли моё видение в рамки того, что обычно считается успехом. Но мне это и побоку — я никогда не следовал моде и трендам, я сам по себе, я сам себе хозяин. И тот факт, что спустя столько лет следования своей линии я всё ещё выступаю, сам по себе просто замечателен. Но для меня всегда было важно в первую очередь создавать честное, настоящее искусство, а не то, что сегодня считается популярным.

Самый главный совет для достижения успеха — делай только то, что хочешь сам. Например, я могу с лёгкостью исполнять практически что угодно — джаз или кантри, но фишка в том, что я не хочу их исполнять. Я хочу исполнять ровным счётом то, что я и выпускаю под своим именем на своих альбомах. Ничего важнее этой честности для артиста быть не может».



YNGWIE MALMSTEEN:




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

evilmarx


19 апр 2019, 00:26		Дядька Мальм абсолютно прав. И всем всё уже давно доказал.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 482

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом