10 май 2022



YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»



В новом интервью Тигману с радиостанции WPDH Radio 101.5 FM в Покипси, Нью-Йорк, легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'a попросили выбрать лучшего среди трёх вокалистов, с которыми он работал в начале своей карьеры: Jeff'a Scott'a Soto, Mark'a Boals'a и Joe Lynn'a Turner'a. Он ответил:



«Вот как я на это смотрю. Итак, я приехал в Америку в 1982 году и присоединился к группе под названием STEELER. Затем я создал группу под названием ALCATRAZZ. В январе 1984 года я подписал контракт на запись в качестве сольного исполнителя. Так что с января 1984 года это никогда не было группой. Никогда не существовало группы под названием RISING FORCE. Мой первый сольный альбом назывался "Rising Force". У меня была группа под названием RISING FORCE в Швеции в 1979-м году. И когда я нанимал людей для своих сольных работ, я сочинял басовые партии, барабанные партии, гитарные партии, партии клавишных, вокальные партии и тексты. Так что всё как в ансамбле, например, в оркестре или ещё где-нибудь, или даже для выступления на Бродвее: есть написанная пьеса, и исполнитель нанимается для её исполнения. Если по какой-то причине это не сработает, вы ищете кого-то другого.



По какой-то странной причине кто-то решил, что: а) это группа, и б) парень, который был певцом в то время, являлся Элвисом Пресли или кем-то в этом роде. Нет. Поэтому в 2012 году я решил, что больше не буду нанимать певцов и буду петь сам. Я сказал: "Удачи вам, ребята. Увидимся. Пока"».



Когда Тигман заметил, что ни с одним из певцов, которых Yngwie нанимал на протяжении многих лет, он не «сработался» в долгосрочной перспективе, Malmsteen ответил:



«Ну, похоже, каждый из них думает, что раз он вокалист, а не клавишник, то он Элвис Пресли. И скоро они узнают, что в моём проекте они не Элвис Пресли, и им придётся двигаться дальше.



Это сольная карьера Yngwie Malmsteen'a. А сейчас для последнего альбома я даже сам записал партии всех инструментов.



Послушайте, я не хочу приуменьшить вклад этих ребят — они все замечательные, но дело в том, что я как художник, как живописец или что-то в этом роде. Леонардо Да Винчи не звонил кому-то и не говорил: "Эй, чувак, не мог бы ты прийти и закончить половину моей картины?" Вот как я работаю — я пишу всю картину. Это моя работа».







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