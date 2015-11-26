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Yngwie Malmsteen

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7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
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Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места



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В последнем эпизоде "80's Glam Metalcast" ведущий Metal Mike побеседовал с барабанщиком EUROPE Ian'ом Haughland'ом.

Чем сейчас занимается группа:

«Мы только что отыграли два фестиваля в Финляндии, и это были первые выступления за последние полтора года. Это было немного похоже на попытку заново ходить, но я думаю, что мы отлично справились, и публика нас поддержала. Финский народ любит свою рок-музыку. Что касается новой музыки, я знаю, что ребята пишут новые песни, но мы не работали над ними как единое целое. Джоуи сказал, что у него только что снова появилось настроение сочинять новую музыку. Всё дело в том, чтобы снова собраться с силами и заняться творчеством. Так что мы говорим об этом, и я думаю, что следующий год должен быть действительно насыщенным для нас, если всё пойдет как надо с пандемией».

О своём любимом альбоме EUROPE:

«Трудно сказать, потому что на всех альбомах есть отличные песни. Я тяготею к "Prisoners In Paradise". Я думаю, это потому, что этот альбом был обделён вниманием, он вышел как раз в то время, когда появилась NIRVANA. Несмотря на гранж, этот альбом хорошо продавался в Швеции и Скандинавии. Я думаю, что во всём мире альбом разошёлся тиражом около 1 миллиона. Это довольно хорошо по сегодняшним меркам. Проблема была в том, что лейбл не хотел его продвигать. Это было несправедливо, но так было с большинством групп вроде нас в то время. В то время мы просто перегорели. У нас были проблемы с менеджментом, и мы гастролировали без остановки в течение многих лет. Так что нам нужен был перерыв после "Prisoners In Paradise"».

О большом прорыве с "The Final Countdown":

«Всё произошло довольно быстро. Это было похоже на взрыв бомбы. У нас не было времени обдумать происходящее. Мы стали известными во всём мире в одночасье. Если "Prisoners In Paradise" был худшим временем, то "The Final Countdown" — лучшим. На нас работали правильные люди, и MTV процветало. Мы были молоды и красивы, и у нас был видеорежиссёр, который мог это показать. Нам было за что благодарить MTV в тот период».

О прослушивании у Yngwie Malmsteen'а в 1982 году:

«Я искал место и увидел объявление о том, что группа Yngwie Malmsteen'а RISING FORCE ищет барабанщика. Я пришёл туда на репетицию, и там были только Yngwie и Marcel Jacob на басу. Это была дерьмовая репетиционная площадка, повсюду валялся мусор и прочее. В углу стояли два Marshall и маленькая барабанная установка. Мы сыграли пару песен RAINBOW. Когда мы закончили, Ингви сказал, что я великолепен и они хотели бы, чтобы я присоединился к группе. Но во время этого джема Marcel и Yngwie ругались и кричали, пытаясь играть громче и быстрее друг друга. Они дрались, как кошка с собакой! Я не согласился на это предложение. Yngwie очень разозлился из-за этого. Много лет спустя, в 1987 году, я увидел его в баре, и он был в полном расстройстве. Я спросил, помнит ли он меня, и он сказал: "Это ты, трус, который не хотел играть с нами". 5 лет спустя он всё ещё злился из-за этого!»

EUROPE Drummer IAN HAUGLAND Looks Back On Auditioning For YNGWIE MALMSTEEN's Band -



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