Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места



В последнем эпизоде "80's Glam Metalcast" ведущий Metal Mike побеседовал с барабанщиком EUROPE Ian'ом Haughland'ом.



Чем сейчас занимается группа:



«Мы только что отыграли два фестиваля в Финляндии, и это были первые выступления за последние полтора года. Это было немного похоже на попытку заново ходить, но я думаю, что мы отлично справились, и публика нас поддержала. Финский народ любит свою рок-музыку. Что касается новой музыки, я знаю, что ребята пишут новые песни, но мы не работали над ними как единое целое. Джоуи сказал, что у него только что снова появилось настроение сочинять новую музыку. Всё дело в том, чтобы снова собраться с силами и заняться творчеством. Так что мы говорим об этом, и я думаю, что следующий год должен быть действительно насыщенным для нас, если всё пойдет как надо с пандемией».



О своём любимом альбоме EUROPE:



«Трудно сказать, потому что на всех альбомах есть отличные песни. Я тяготею к "Prisoners In Paradise". Я думаю, это потому, что этот альбом был обделён вниманием, он вышел как раз в то время, когда появилась NIRVANA. Несмотря на гранж, этот альбом хорошо продавался в Швеции и Скандинавии. Я думаю, что во всём мире альбом разошёлся тиражом около 1 миллиона. Это довольно хорошо по сегодняшним меркам. Проблема была в том, что лейбл не хотел его продвигать. Это было несправедливо, но так было с большинством групп вроде нас в то время. В то время мы просто перегорели. У нас были проблемы с менеджментом, и мы гастролировали без остановки в течение многих лет. Так что нам нужен был перерыв после "Prisoners In Paradise"».



О большом прорыве с "The Final Countdown":



«Всё произошло довольно быстро. Это было похоже на взрыв бомбы. У нас не было времени обдумать происходящее. Мы стали известными во всём мире в одночасье. Если "Prisoners In Paradise" был худшим временем, то "The Final Countdown" — лучшим. На нас работали правильные люди, и MTV процветало. Мы были молоды и красивы, и у нас был видеорежиссёр, который мог это показать. Нам было за что благодарить MTV в тот период».



О прослушивании у Yngwie Malmsteen'а в 1982 году:



«Я искал место и увидел объявление о том, что группа Yngwie Malmsteen'а RISING FORCE ищет барабанщика. Я пришёл туда на репетицию, и там были только Yngwie и Marcel Jacob на басу. Это была дерьмовая репетиционная площадка, повсюду валялся мусор и прочее. В углу стояли два Marshall и маленькая барабанная установка. Мы сыграли пару песен RAINBOW. Когда мы закончили, Ингви сказал, что я великолепен и они хотели бы, чтобы я присоединился к группе. Но во время этого джема Marcel и Yngwie ругались и кричали, пытаясь играть громче и быстрее друг друга. Они дрались, как кошка с собакой! Я не согласился на это предложение. Yngwie очень разозлился из-за этого. Много лет спустя, в 1987 году, я увидел его в баре, и он был в полном расстройстве. Я спросил, помнит ли он меня, и он сказал: "Это ты, трус, который не хотел играть с нами". 5 лет спустя он всё ещё злился из-за этого!»







