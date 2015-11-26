YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

12 янв 2021 :
|
GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
|
TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
|
JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
|
Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
|
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
|
Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
|
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
|
JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
|
JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
|
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
|
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
|
Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
|
Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
|
Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
|
Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
|
Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
|
Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
|
Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
|
Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
|
Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
|
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
|
Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
|
Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
|
Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
|
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
|
Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
|
Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
|
2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
|
YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
1 мар 2008 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
|
Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
|
Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
Saint Portnoy
Ну хоть не высадили из самолета. На полном ходу)
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).