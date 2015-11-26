13 окт 2021



YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году



В новом интервью журналу Guitar World YNGWIE MALMSTEEN рассказал о постыдном случае пьянства в самолёте более трёх десятилетий назад, который послужил основанием для названия его альбома "Unleash The Fury". В тайной записи того события (аудиозапись ниже), которая впервые всплыла в декабре 2002 года, спустя 14 лет после того, как она якобы была сделана, шведский гитарист угрожал «высвободить ярость» на стюардессу:



«Без сомнения, сейчас я бы отреагировал по-другому, но инцидент с "воздушной яростью" 1988 года по-прежнему смешон до чёртиков. Вот часть, которую люди могут не знать. Я лечу первым классом, а группа и персонал — обычным. Но тогда какой-то болван решил посадить всех в первый класс.



Полёт в Японию длится 16 часов — и все надрались. Я тогда тоже пил, и я уверен, что не был идеальным, но я определённо не был и самой большой проблемой. И вот я засыпаю, а эта женщина решает взять кувшин с ледяной водой и вылить его на меня, говоря: "Остыньте, ребята!"



И я совсем теряю голову. Но всё всегда одинаково. Однажды я был в баре, и барабанщик начал кидаться в людей пивом, но они выкинули мою задницу — потому что я лицо группы».







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