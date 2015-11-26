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Yngwie Malmsteen

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10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

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5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
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|||| 13 окт 2021

YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году



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В новом интервью журналу Guitar World YNGWIE MALMSTEEN рассказал о постыдном случае пьянства в самолёте более трёх десятилетий назад, который послужил основанием для названия его альбома "Unleash The Fury". В тайной записи того события (аудиозапись ниже), которая впервые всплыла в декабре 2002 года, спустя 14 лет после того, как она якобы была сделана, шведский гитарист угрожал «высвободить ярость» на стюардессу:

«Без сомнения, сейчас я бы отреагировал по-другому, но инцидент с "воздушной яростью" 1988 года по-прежнему смешон до чёртиков. Вот часть, которую люди могут не знать. Я лечу первым классом, а группа и персонал — обычным. Но тогда какой-то болван решил посадить всех в первый класс.

Полёт в Японию длится 16 часов — и все надрались. Я тогда тоже пил, и я уверен, что не был идеальным, но я определённо не был и самой большой проблемой. И вот я засыпаю, а эта женщина решает взять кувшин с ледяной водой и вылить его на меня, говоря: "Остыньте, ребята!"

И я совсем теряю голову. Но всё всегда одинаково. Однажды я был в баре, и барабанщик начал кидаться в людей пивом, но они выкинули мою задницу — потому что я лицо группы».

YNGWIE MALMSTEEN Reflects On 1988





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


13 окт 2021, 20:39		Чёрт, первая новость об Ингви за всё время, которая вызвала улыбку. До ушей.
Ну хоть не высадили из самолета. На полном ходу)


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