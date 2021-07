сегодня



YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT



YNGWIE MALMSTEEN совместно с OpenSea, одни из лидеров на рынке невзаимозаменяемых токенов, выпустят Yngwie Malmsteen Parabellum NFT Collection.



Каждый NFT выпущен крайне ограниченным тиражом и поставляется в паре с соответствующим физическим альбомом на двойном виниле, все лично подписаны музыкантом.



В коллекцию входит:



* 1 of 1 splatter vinyl

* Signed and numbered vinyl and cover

* Collection of four splatter vinyl

* Signed vinyl cover

* 1 of 1 red vinyl

* signed and numbered vinyl and cover

* Collection of four red vinyl

* Signed vinyl cover

* Each vinyl-backed NFT/album package is sold separately.







