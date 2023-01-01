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Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN



Видео с мастер-класса YNGWIE MALMSTEEN'a, состоявшегося девятого марта в Foufounes Électriques, Монреаль, Квебек, Канада, доступно для просмотра ниже.







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