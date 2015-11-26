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Yngwie Malmsteen

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8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

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1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

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8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
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|||| 8 июл 2021

YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»



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В новом интервью Sonic Perspectives легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'а спросили, хотел бы он когда-нибудь снова сотрудничать с такими музыкантами, как Derek Sherinian (клавишные) и John Macaluso (ударные), на что он ответил:

«Нет, потому что я ни с кем не сотрудничаю. Все партии пишу я. Даже когда я нанимаю таких людей, как они, они были наняты для записи со мной, тогда я сочинял партии, ноты и так далее.

Слушайте, я никогда не говорю "никогда", но сейчас всё именно так, как я хочу».

Malmsteen также рассказал о своём нежелании исполнять модные стили музыки, предпочитая вместо этого прокладывать свой собственный путь:

«Дело в том, что я занимаюсь этим так долго, и я уже был очень опытным музыкантом — очень молодым, но очень опытным; я был в средней школе, я думаю, — когда пришла первая волна панка, SEX PISTOLS. И я сказал: "Что это за хрень? Почему ты не настраиваешь гитару? Почему ты так поёшь?" Потом, конечно же, к этому привыкли. А уже в 1991 году то же самое повторилось с волной гранжа. И, очевидно, как вы уже, наверное, догадались, я не ведомый — я не следую тенденциям. Если уж на то пошло, я создаю тенденции, а не следую им. И я всегда очень чётко представлял себе, куда я хочу идти и что я хочу делать. Моё искусство слишком важно для меня, чтобы разбавлять его попытками следовать за чем-то ещё. Так что я просто не делаю этого».

YNGWIE MALMSTEEN:



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

kircore


8 июл 2021, 18:38		Это с тобой никто не сотрудничает, Ингви.

Xdynamite


8 июл 2021, 18:47		Типичное интервью Ингви: "Я... я.... я... Я"

CosmicBear


8 июл 2021, 19:44		Да создаст Ингви тендецию и сокрушит мумбле-рап

)))

Corpsegrinder04


8 июл 2021, 19:46		Да заебал уже этот кандом кудрявый. Кому ты на хуй усрался после 90-го года одно дерьмо в уши льёт. Если бы не Сото, Тёрнер, Юхансены,Боалс , так и дрочил бы свои
Far Beyond The Sun и Black Star до посинения.

gravitgroove


8 июл 2021, 20:51		пpавильно, так его, жиpдяя

HELLECTOR


8 июл 2021, 21:49		Напоминаю, 2003 и 2005 - шедевры.

rattle_snake


8 июл 2021, 22:28		он становится конкретным ебанько..

rattle_snake


8 июл 2021, 22:48		в 2 003 ничеж не было! в 2002?

father


8 июл 2021, 23:12		Насчёт 2005 поддержу, но и 2008 тоже был неплох, а дальше… дальше звёздочки заслонили разум:)

Mateas89


9 июл 2021, 00:13		2002 был оч хорош. Но, увы, дальше все покатилось под откос - 2005 уже совсем не то пальто. Все, что было после него даже вспоминать не хочется

rattle_snake


9 июл 2021, 01:30		Mateas89 да ну..! 2005 эт как лоад ,релоад металлики..в смысле в 2002 походу не весь материал был реализован..


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