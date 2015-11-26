8 июл 2021



YNGWIE MALMSTEEN : «Я ни с кем не сотрудничаю»



В новом интервью Sonic Perspectives легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'а спросили, хотел бы он когда-нибудь снова сотрудничать с такими музыкантами, как Derek Sherinian (клавишные) и John Macaluso (ударные), на что он ответил:



«Нет, потому что я ни с кем не сотрудничаю. Все партии пишу я. Даже когда я нанимаю таких людей, как они, они были наняты для записи со мной, тогда я сочинял партии, ноты и так далее.



Слушайте, я никогда не говорю "никогда", но сейчас всё именно так, как я хочу».



Malmsteen также рассказал о своём нежелании исполнять модные стили музыки, предпочитая вместо этого прокладывать свой собственный путь:



«Дело в том, что я занимаюсь этим так долго, и я уже был очень опытным музыкантом — очень молодым, но очень опытным; я был в средней школе, я думаю, — когда пришла первая волна панка, SEX PISTOLS. И я сказал: "Что это за хрень? Почему ты не настраиваешь гитару? Почему ты так поёшь?" Потом, конечно же, к этому привыкли. А уже в 1991 году то же самое повторилось с волной гранжа. И, очевидно, как вы уже, наверное, догадались, я не ведомый — я не следую тенденциям. Если уж на то пошло, я создаю тенденции, а не следую им. И я всегда очень чётко представлял себе, куда я хочу идти и что я хочу делать. Моё искусство слишком важно для меня, чтобы разбавлять его попытками следовать за чем-то ещё. Так что я просто не делаю этого».







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