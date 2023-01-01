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YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»



В недавнем выпуске программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'a спросили, не думал ли он о cоздании нового альбома, на что он ответил:



«Я постоянно нахожусь в студии, так что я работаю над кучей вещей. Но я очень доволен своим последним альбомом [диск 2021 года "Parabellum"]. Это один из тех альбомов, которые, как мне кажется, действительно получились цельными. Так что я не тороплюсь выпускать что-то прямо сейчас. Но я уже разговаривал с лейблом и уже был в студии. Наверное, у меня уже записано около 40–50 вещей. Но, как я уже сказал, я пока не спешу ничего выпускать. К тому же весь мой год сейчас занят гастролями».







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