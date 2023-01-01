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Yngwie Malmsteen

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21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»



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В недавнем выпуске программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'a спросили, не думал ли он о cоздании нового альбома, на что он ответил:

«Я постоянно нахожусь в студии, так что я работаю над кучей вещей. Но я очень доволен своим последним альбомом [диск 2021 года "Parabellum"]. Это один из тех альбомов, которые, как мне кажется, действительно получились цельными. Так что я не тороплюсь выпускать что-то прямо сейчас. Но я уже разговаривал с лейблом и уже был в студии. Наверное, у меня уже записано около 40–50 вещей. Но, как я уже сказал, я пока не спешу ничего выпускать. К тому же весь мой год сейчас занят гастролями».




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