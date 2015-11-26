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YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР



В рамках недавнего интервью YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопрос, что он думает о включении в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Честно говоря, у меня много наград и прочего. И они очень приятны, и я их очень ценю, но это не является для меня подтверждением моих заслуг. Это не подкрепляет моих заслуг так или иначе.



Я очень самокритичен, очень придирчив к тому, что я делаю. Так что если я участвую в каком-то конкретном проекте, то я участвую во многих других. Я имею в виду, я не могу вспомнить их все — множество различных Залов славы и наград. И это здорово, это очень приятно — я ценю это — но я совершенно не трачу время на то, чтобы думать об этом. Конечно, очень приятно, если это случится. Но я не думаю об этом».







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