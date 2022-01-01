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YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»



YNGWIE MALMSTEEN опубликовал следующее сообщение:



«Ребята, я должен прояснить кое-что, что я часто вижу в сети... Ребята, вы можете делать каверы на мои песни/музыку, но вы не можете продавать мою музыку, ноты/табы или переложения. Это материал, защищённый авторским правом.



Музыка, защищённая авторским правом, не может продаваться никем, кроме композитора. Партитуры и табы не могут быть предметом продажи никого, кроме композитора».







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