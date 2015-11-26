9 июл 2021



Новое видео YNGWIE MALMSTEEN



"(Si Vis Pacem) Parabellum", новое видео группы YNGWIE MALMSTEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Parabellum", выходящего 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.







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