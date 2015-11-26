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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN



В новом трейлере к альбому "Blue Lightning", выход которого намечен на 29 марта на Mascot Records/Mascot Label Group, YNGWIE MALMSTEEN рассказывает о том, что для него стало источником вдохновения для этой записи.



































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