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Yngwie Malmsteen

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26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома

22 фев 2016 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле

21 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN

22 окт 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»

6 июн 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN



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В новом трейлере к альбому "Blue Lightning", выход которого намечен на 29 марта на Mascot Records/Mascot Label Group, YNGWIE MALMSTEEN рассказывает о том, что для него стало источником вдохновения для этой записи.



YNGWIE MALMSTEEN Discusses His Inspiration For 'Blue Lightning' Album In New Trailer














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


26 мар 2019, 19:04		По ходу выпил рюмочку Зубровки


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