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Yngwie Malmsteen
Швеция
Symphonic Rock
Acoustic Rock
Classic Metal
Neoclassic Metal
http://www.yngwie.org
Myspace:
http://www.myspace.com/yngwiemalmsteen
Facebook:
https://www.facebook.com/Official-Yngwie-Malmsteen-15331653478/
26 мар 2019
:
Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019
:
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019
:
Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019
:
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019
:
YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018
:
JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018
:
YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017
:
JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017
:
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017
:
YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016
:
YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016
:
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016
:
YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016
:
YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016
:
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016
:
YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015
:
TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015
:
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015
:
YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015
:
YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015
:
YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014
:
YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014
:
YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014
:
Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014
:
YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013
:
Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013
:
YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013
:
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013
:
Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013
:
YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013
:
YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013
:
Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012
:
YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012
:
YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012
:
TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012
:
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012
:
Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012
:
Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012
:
YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011
:
YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011
:
YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011
:
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011
:
YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011
:
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010
:
YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010
:
Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010
:
Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010
:
Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010
:
YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010
:
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010
:
YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010
:
Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009
:
Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009
:
Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009
:
YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009
:
YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009
:
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009
:
Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009
:
Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009
:
2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009
:
YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008
:
YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
1 мар 2008
:
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008
:
YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008
:
Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007
:
Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
сегодня
Трейлер нового альбома
YNGWIE MALMSTEEN
В новом трейлере к альбому "Blue Lightning", выход которого намечен на 29 марта на Mascot Records/Mascot Label Group, YNGWIE MALMSTEEN рассказывает о том, что для него стало источником вдохновения для этой записи.
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Gustaff
26 мар 2019, 19:04
По ходу выпил рюмочку Зубровки
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).