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Yngwie Malmsteen

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23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
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YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии



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В рамках недавней беседы с подкастом "Iron City Rocks" YNGWIE MALMSTEEN рассказал об ощущениях от пандемии:

«Всё это выглядит весьма сюрреалистично. Потому что за примерно сто тысяч лет существования человеческой цивилизации такого ещё не случалось. Было много, много, много, много, много пандемий — я имею в виду, бесчисленное количество: европейская чума, пандемия [гриппа] 1918 года и так далее, но никогда, никогда не было ситуации, когда каждое событие, каждое... В какой-то момент даже рестораны были закрыты. Такого никогда не было раньше; это первый случай в истории человечества за всё время существования людей. Так что не только для меня, но и для всех это было крайне сюрреалистично.

Лично я всегда из тех, кто, если у тебя есть лимоны, то ты делаешь лимонад. Итак, в марте 2020 года я был в мировом турне; я был в разных странах. И точно в то время, в конце февраля, начале марта — второе марта, на самом деле, я думаю, это было именно второе марта — мы выступали в Мехико. И агенты позвонили и сказали: "Мы перенесём концерты на две-три недели или около того". [Смеётся]. Так что я вернулся домой и с большим удовольствием занимался определёнными вещами. Всё было хорошо. Я отправился в студию и начал записывать песни и сочинял что-то новое, я всегда так делаю в любом случае. И всё это затягивалось и затягивалось. Я помню, что решил так: "Ладно, я просто буду записывать и сочинять что-то новое. В итоге в студии провёл год".

Однако за многие годы работы я понял, что слишком много времени — это тоже не очень хорошо, потому что ты начинаешь сомневаться. Это нехорошо. Поэтому в основном я приходил в студию только тогда, когда испытывал вдохновение, делал первые дубли и тому подобное. Когда мне приходили в голову рифф или мелодия, я записывал их, и на этом всё. Потом, конечно, я согласовывал график со звукорежиссёром. И не успел я оглянуться, как у меня уже было 80, 90, почти сотня идей. И я начал их отсеивать — много слушал в машине, просто ездил и слушал материал.

Понятно, что я хотел выступать... Но, как я уже сказал, лично мне жаль всех, с кем случилось что-то плохое и так далее, но для меня это было что-то вроде — я не знаю... Это был долгий отпуск или что-то вроде того. Хотя это плохое определение... Понятно, что для всех всё было плохо, но я рад, что всё почти закончилось».

YNGWIE MALMSTEEN On Living Through Pandemic:





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