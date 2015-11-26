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YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии



В рамках недавней беседы с подкастом "Iron City Rocks" YNGWIE MALMSTEEN рассказал об ощущениях от пандемии:



«Всё это выглядит весьма сюрреалистично. Потому что за примерно сто тысяч лет существования человеческой цивилизации такого ещё не случалось. Было много, много, много, много, много пандемий — я имею в виду, бесчисленное количество: европейская чума, пандемия [гриппа] 1918 года и так далее, но никогда, никогда не было ситуации, когда каждое событие, каждое... В какой-то момент даже рестораны были закрыты. Такого никогда не было раньше; это первый случай в истории человечества за всё время существования людей. Так что не только для меня, но и для всех это было крайне сюрреалистично.



Лично я всегда из тех, кто, если у тебя есть лимоны, то ты делаешь лимонад. Итак, в марте 2020 года я был в мировом турне; я был в разных странах. И точно в то время, в конце февраля, начале марта — второе марта, на самом деле, я думаю, это было именно второе марта — мы выступали в Мехико. И агенты позвонили и сказали: "Мы перенесём концерты на две-три недели или около того". [Смеётся]. Так что я вернулся домой и с большим удовольствием занимался определёнными вещами. Всё было хорошо. Я отправился в студию и начал записывать песни и сочинял что-то новое, я всегда так делаю в любом случае. И всё это затягивалось и затягивалось. Я помню, что решил так: "Ладно, я просто буду записывать и сочинять что-то новое. В итоге в студии провёл год".



Однако за многие годы работы я понял, что слишком много времени — это тоже не очень хорошо, потому что ты начинаешь сомневаться. Это нехорошо. Поэтому в основном я приходил в студию только тогда, когда испытывал вдохновение, делал первые дубли и тому подобное. Когда мне приходили в голову рифф или мелодия, я записывал их, и на этом всё. Потом, конечно, я согласовывал график со звукорежиссёром. И не успел я оглянуться, как у меня уже было 80, 90, почти сотня идей. И я начал их отсеивать — много слушал в машине, просто ездил и слушал материал.



Понятно, что я хотел выступать... Но, как я уже сказал, лично мне жаль всех, с кем случилось что-то плохое и так далее, но для меня это было что-то вроде — я не знаю... Это был долгий отпуск или что-то вроде того. Хотя это плохое определение... Понятно, что для всех всё было плохо, но я рад, что всё почти закончилось».







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