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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Yngwie Malmsteen

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24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN



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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN, которое состоялось 20 июля в Café Iguana, Monterrey, Mexico, доступно для просмотра ниже.






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