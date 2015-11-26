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все новости группы
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Швеция
15 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
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Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
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JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
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JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
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STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
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15 апр 2019
YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
В новом интервью для Midlands Metalheads Radio легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen рассказал о том, как он придумал свой стиль игры:
«Моя первая гитара была подарена мне на мой пятый день рождения, но когда мне было пять лет, я не стал играть на ней, пока мне не исполнилось семь лет, — после того, как Джими Хендрикс разбил гитару по телевизору. Но это не оказало музыкального влияния — я просто увидел, что это случилось, и я подумал, что это круто. Поэтому я начал играть на гитаре в тот же день, когда увидел эту программу... А потом я услышал DEEP PURPLE "Fireball" и начал изучать эти вещи. Вы должны помнить: я был очень, очень молод; я был просто маленьким ребёнком. Мне было семь лет. Поэтому я научился играть всё это шиворот-навыворот. И затем, конечно, я слышал альбом под названием "Selling England By The Pound" от GENESIS, и там было много аккордов и модуляций, которых я никогда не слышал раньше, потому что это не был прямой рок-н-ролльный [или] блюзовый стиль. Я слушал много записей Баха, Вивальди и Бетховена. Мои комбики Marshall и электрогитара не изменились, но выбор нот изменился. Так что гитаристы всех этих лет не повлияли на то, чем я занимаюсь сегодня. Влияния, которые сформировали мой стиль сегодня, — классические скрипачи [и композиторы] Бах, Вивальди, Паганини, Чайковский. Это очень важно помнить».
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StygianSaviour
>DEEP PURPLE "Fireball"
>Так что гитаристы всех этих лет не повлияли на то, чем я занимаюсь сегодня
Логика бога, хули.
Reflection
RomV
И не вздумайте забывать, чернь!
Orthodox
Petrovich Sexyy
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