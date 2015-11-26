15 апр 2019



YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль



В новом интервью для Midlands Metalheads Radio легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen рассказал о том, как он придумал свой стиль игры:



«Моя первая гитара была подарена мне на мой пятый день рождения, но когда мне было пять лет, я не стал играть на ней, пока мне не исполнилось семь лет, — после того, как Джими Хендрикс разбил гитару по телевизору. Но это не оказало музыкального влияния — я просто увидел, что это случилось, и я подумал, что это круто. Поэтому я начал играть на гитаре в тот же день, когда увидел эту программу... А потом я услышал DEEP PURPLE "Fireball" и начал изучать эти вещи. Вы должны помнить: я был очень, очень молод; я был просто маленьким ребёнком. Мне было семь лет. Поэтому я научился играть всё это шиворот-навыворот. И затем, конечно, я слышал альбом под названием "Selling England By The Pound" от GENESIS, и там было много аккордов и модуляций, которых я никогда не слышал раньше, потому что это не был прямой рок-н-ролльный [или] блюзовый стиль. Я слушал много записей Баха, Вивальди и Бетховена. Мои комбики Marshall и электрогитара не изменились, но выбор нот изменился. Так что гитаристы всех этих лет не повлияли на то, чем я занимаюсь сегодня. Влияния, которые сформировали мой стиль сегодня, — классические скрипачи [и композиторы] Бах, Вивальди, Паганини, Чайковский. Это очень важно помнить».















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