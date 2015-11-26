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Yngwie Malmsteen

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15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома

22 фев 2016 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле

21 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
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|||| 15 апр 2019

YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль



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В новом интервью для Midlands Metalheads Radio легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen рассказал о том, как он придумал свой стиль игры:

«Моя первая гитара была подарена мне на мой пятый день рождения, но когда мне было пять лет, я не стал играть на ней, пока мне не исполнилось семь лет, — после того, как Джими Хендрикс разбил гитару по телевизору. Но это не оказало музыкального влияния — я просто увидел, что это случилось, и я подумал, что это круто. Поэтому я начал играть на гитаре в тот же день, когда увидел эту программу... А потом я услышал DEEP PURPLE "Fireball" и начал изучать эти вещи. Вы должны помнить: я был очень, очень молод; я был просто маленьким ребёнком. Мне было семь лет. Поэтому я научился играть всё это шиворот-навыворот. И затем, конечно, я слышал альбом под названием "Selling England By The Pound" от GENESIS, и там было много аккордов и модуляций, которых я никогда не слышал раньше, потому что это не был прямой рок-н-ролльный [или] блюзовый стиль. Я слушал много записей Баха, Вивальди и Бетховена. Мои комбики Marshall и электрогитара не изменились, но выбор нот изменился. Так что гитаристы всех этих лет не повлияли на то, чем я занимаюсь сегодня. Влияния, которые сформировали мой стиль сегодня, — классические скрипачи [и композиторы] Бах, Вивальди, Паганини, Чайковский. Это очень важно помнить».



YNGWIE MALMSTEEN Says Other Guitar Players Never Influenced His Style




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

StygianSaviour


15 апр 2019, 18:14		>альбом под названием "Selling England By The Pound" от GENESIS
>DEEP PURPLE "Fireball"
>Так что гитаристы всех этих лет не повлияли на то, чем я занимаюсь сегодня
Логика бога, хули.

Reflection


15 апр 2019, 18:16		Просто Deep Purple, Genesis или Джими Хендрикс не способны повлиять на кого-то. Вот были бы в то время Immortal, Dimmu Borgir или Behemoth - другой был бы разговор.

RomV


15 апр 2019, 19:41		Это важно помнить!
И не вздумайте забывать, чернь!

Orthodox


15 апр 2019, 20:03		Selling England By The Pound - "прямой рок-н-ролльный стиль"? О_о Наркоман!

Petrovich Sexyy


15 апр 2019, 21:07		То ли админы поправили, то ли вы, батенька, невнимательны.


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