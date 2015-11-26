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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN



YNGWIE MALMSTEEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wolves At The Door", которая взята из нового альбома "Parabellum", выходящего 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.







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