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Yngwie Malmsteen

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10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN



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YNGWIE MALMSTEEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wolves At The Door", которая взята из нового альбома "Parabellum", выходящего 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.

YNGWIE MALMSTEEN Announces








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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


10 май 2021, 17:36		Боже как же это убого . Он даже стал копировать Зинчука . Только тот лет на 20 раньше тырил вещи Моцарта .

LU777


10 май 2021, 18:55		н да.....халтура
Во всяком случае ,кроме шуток слушать не интересно
Особенно прекрасное пение

Darkside.ru Member

Blindman


10 май 2021, 19:15		скоро подойдет любить Мальмстина во всех вариантах и расскажет, что мы ничего не понимаем в Настоящей Музыке и в этом треке прекрасно ВСЁ

Flashback


10 май 2021, 19:34		Господа, опять вы отвлеклись от Скорпионз и Металлика, на несчастного Мальмстина.
Оставьте болезного в покое.
Трек, конечно, барахло, но, возможно, на альбоме пара композиций будет слушабельна.
Даже с таким звуком.

olly71


10 май 2021, 20:56		Лучше бы он дрочил на камеру как Элеффсон . Хоть деффки были бы в восторге.

Flashback


10 май 2021, 21:23		Лучше бы он нормальную команду музыкантов собрал, в т.ч. вокалиста.
Но тут уж, кому что интереснее.

CosmicBear


10 май 2021, 21:36		И правда, а что случилось с гитарным пассионарием Ингви Мальмстином... Слишком сильно он ушёл в свою творческую башню из слоновой кости.


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