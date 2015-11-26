8 июл 2020



TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN : «Я бы с ним еще спел!»



TIM "RIPPER" OWENS недавно ответил на ряд вопросов Vince Palamara и, в частности, коснулся его сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN'ом — видео доступно ниже.







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