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JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN 'a дерьмовым гитаристом»



JAKE E. LEE пояснил свои недавние слова относительно YNGWIE MALMSTEEN'a, утверждая, что никогда не сомневался в способности шведского гитариста играть на своём инструменте. В октябре Jake назвал того «высокомерным грёбаным мудаком», который «хорош только в одном минутном аспекте искусства игры на гитаре».



На просьбу ведущего "The Eddie Trunk Podcast" прояснить, что он имел в виду под словами «говногитарист», Jake ответил:



«Я никогда не говорил, что он говногитарист... Я не помню, откуда это взялось. Как вы знаете, проводя интервью, вам раз за разом задают одни и те же вопросы по кругу... И по какой-то причине всплыл Yngwie. И это было немного неожиданно, мне это понравилось, так как это был вопрос не из стандартных. И я не скажу, что сожалею об этом — я поддерживаю всё, что я сказал. И я никогда не сомневался в его способности играть на гитаре. Он феноменальный гитарист. Я сомневаюсь в его личности, в его сущности.



Как я уже сказал, я бы хотел никогда этого не говорить, но он высокомерный мудак. Так и есть. Все в индустрии это знают, но никто ничего не говорит. И я поднял этот вопрос, хотя и не должен был. Потому что это моё личное мнение, и, вероятно, оно должно было остаться личным».



«Я люблю неаккуратных рок-н-ролльных гитаристов, — добавил он. — Jimmy Page, Joe Perry, Ace Frehley — да, они немного неряшливы, но это часть их обаяния; это меня и цепляет. Это страстно и трогательно. И есть техничные парни, и они тоже классные. И вдруг ты натыкаешься, что бывает весьма не часто, на парня, в котором есть огонь Джонни Уинтера и одновременно с тем техническое мастерство — мой главный образец такого человека — Uli Roth. Он потрясающий. Его технические возможности поражают, и он до сих пор играет с таким огнём и страстью. И я бы отнёс Yngwie к этой же категории.



Но не воспринимайте мои слова, что я вдруг переобулся на ходу. Я ведь никогда и не говорил, что он отстойный гитарист. Я не думаю, что его ритм-гитара настолько хороша, но его соло... Нет. В этом нет никаких сомнений. Он феноменальный гитарист».



Повторяя, что он никогда не сомневался в музыкальном мастерстве Yngwie, Jake ещё раз подчеркнул, что Malmsteen «мудак».



«От имени всех людей, которые играли с ним, с которыми я говорил, и всех техников, которых я лично знаю и слышал все эти истории о нём, — вот откуда идёт моя уверенность.



И я добавлю вот ещё что: моя жена Эми работает барменом в баре. Через пару дней после того интервью я пошёл к ней в бар. И есть много людей в Лас-Вегасе [родном городе Jake'a — прим. ред], которые работают техниками — монтажниками, осветителями, звукорежиссёрами... Мне не нужно было покупать выпивку всю ночь, потому что они покупали мне выпивку, потому что им понравилось то, что я говорил о нём. И речь идёт о его личности, а не о его способностях».



На вопрос Eddie, есть ли у него личный опыт общения с Yngwie, который мог бы повлиять на его мнение о шведском музыканте, Jake ответил:



«Да. Это была очень короткая встреча. Думаю, это было вскоре после того, как я присоединился к Ozzy. Я думаю, что это было в Лос-Анджелесе, он был за кулисами. В клубе играла какая-то группа, и нас познакомили. Я имею в виду, это было неплохо, но он посмотрел на меня и сказал: "О, я видел, как ты играешь в Швеции", что, возможно, было вторым шоу, которое я играл с Ozzy... И первое шоу было катастрофой. Я говорил об этом в других интервью, что это была не моя вина, но я мог видеть, что люди думали, что я худший гитарист в мире, из-за других вещей, которые произошли во время этого первого шоу. Второе шоу, по-моему, было в Швеции, и я только начал вставать на ноги. Ну вот он и сказал, что видел шоу в Швеции, на что я ответил: "О! Надеюсь, это не слишком тебя разозлило. Вы хотите, чтобы я вернул за него деньги?" Он посмотрел на меня, приподнял бровь и сказал: "Всё в порядке..." Вот и весь мой личный опыт общения с ним. Это было не так уж плохо. Но только ото всех людей, которых я знаю, которые работали с ним... Я слышал истории. И я помню, как читал интервью, в котором он сказал, что его не считают великим музыкальным гением, потому что его музыка слишком сложна, и многие её просто не догоняют. И теперь сейчас — прямо на этом моменте — я останавливаюсь».



Jake добавил:



«В любом случае, я думаю, что выразил то, что думаю об Yngwie. И, как я уже сказал, дело вовсе не в его игре на гитаре, а в том, какой он сам. И, может быть, он теперь хороший парень. Я не знаю... Но даже тогда я задаюсь вопросом: всё ради имиджа или оно действительно случилось искренне?»



После того, как Trunk сказал, что Yngwie за последние годы определённо смягчил то, что многие люди воспринимали как его откровенно высокомерное и напыщенное отношение, Jake предположил:



«Люди могут измениться. И я прошу прощения, если судил его по прошлому, а не по настоящему».











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