Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen выпустит 29 марта на Mascot Label Group свой новый альбом "Blue Lightning". На этой работе он отдаст дань уважения командам, которые долгое время подпитывали его артистический дух.
Трек-лист:
01. Blue Lightning
02. Foxey Lady
03. Demon's Eye (DEEP PURPLE)
04. 1911 Strut
05. Blue Je.an Blues (ZZ TOP)
06. Purple Haze (Jimi Hendrix)
07. While My Guitar Gently Weeps (THE BEATLES)
08. Sun's Up Top's Down
09. Peace, Please
10. Paint It Black (THE ROLLING STONES)
11. Smoke On The Water (DEEP PURPLE)
12. Forever Man (Eric Clapton)
Официальное видео с текстом к "Sun’s Up Top’s Down" доступно ниже.
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