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Yngwie Malmsteen

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1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES

25 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»

29 ноя 2018 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

5 авг 2018 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома

22 фев 2016 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле

21 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN

22 окт 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»

6 июн 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2015 : 		 Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a

16 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN



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Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen выпустит 29 марта на Mascot Label Group свой новый альбом "Blue Lightning". На этой работе он отдаст дань уважения командам, которые долгое время подпитывали его артистический дух.

Трек-лист:

01. Blue Lightning
02. Foxey Lady
03. Demon's Eye (DEEP PURPLE)
04. 1911 Strut
05. Blue Je.an Blues (ZZ TOP)
06. Purple Haze (Jimi Hendrix)
07. While My Guitar Gently Weeps (THE BEATLES)
08. Sun's Up Top's Down
09. Peace, Please
10. Paint It Black (THE ROLLING STONES)
11. Smoke On The Water (DEEP PURPLE)
12. Forever Man (Eric Clapton)

Официальное видео с текстом к "Sun’s Up Top’s Down" доступно ниже.

YNGWIE MALMSTEEN Premiers Official Lyric Video For "SunвЂ™s Up TopвЂ™s Down"





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


1 фев 2019, 22:25		Мальмстин со времен Rising Corpse так и топчется на месте.

Moomrick


1 фев 2019, 22:30		Режиссеру клипа сказать явно нечего... как и Ингви - абсолютно не о чем играть... точно так же, как сочинять и петь.

Gustaff


1 фев 2019, 23:00		А он когда-нибудь говорил, что ему это надо?! Его автопарк говорит сам за себя.

Gustaff


1 фев 2019, 23:04		Он просто гений, до сих пор не появилось никого, кто бы смог с ним сравниться. Даже Стив Вай им восхищается! Да господи, посмотрите на это https://www.youtube.com/watch?v=k3u3Kaveh0g и обосритесь!!!!


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