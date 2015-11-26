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Yngwie Malmsteen

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6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
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|||| 6 июн 2021

Новая песня YNGWIE MALMSTEEN



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"Relentless Fury", новая песня YNGWIE MALMSTEEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Parabellum", выход которого намечен на 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.

YNGWIE MALMSTEEN Drops Another New Song,











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КомментарииСкрыть/показать 10 )

CosmicBear


6 июн 2021, 20:16		Марк Боалс похож на Нормана Ридуса 😁

Nico78


6 июн 2021, 20:48		И на Нэда Старка

CosmicBear


6 июн 2021, 21:11		Точно )

DHW


6 июн 2021, 21:45		Мальмстин на облоге похож на Боба Марли

CosmicBear


6 июн 2021, 21:57		Кстати об обложке, что у него в волосах? Кто-нибудь разобрался?

Reflection


6 июн 2021, 22:01		Внезапно Ингви хорошо звучит на новом трэке

Unclechina


6 июн 2021, 22:04		А при чем здесь Боалс?

Corpsegrinder04


6 июн 2021, 22:25		Песня понравилась.

LU777


6 июн 2021, 22:53		Куда подевали весь гитарный звук? Это прикол наверно
Типа маэстро подумал,что съиграл хуёво и решил не перезаписывая просто "спрятать" гитарки
А наиграно то ....прям скажем....:(

Умник


7 июн 2021, 08:39		Я бы охренел, если бы он не стал свое ТРУЛЮЛЮЛЮ БДЗЫНЬ пихать


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