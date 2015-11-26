6 июн 2021



Новая песня YNGWIE MALMSTEEN



"Relentless Fury", новая песня YNGWIE MALMSTEEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Parabellum", выход которого намечен на 23 июля на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.







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