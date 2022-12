сегодня



Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN



В новом интервью журналу Classic Rock фронтмен MUSE Matt Bellamy выразил почтение в отношении Yngwie Malmsteen'а после того, как интервьюер отметил, что один из моментов в песне MUSE "You Make Me Feel Like It's Halloween" звучит так, словно его мог сыграть легендарный шведский гитарист:



«О, великолепно! Я давно его не слушал, но Yngwie был одним из тех музыкантов, которыми я увлёкся в начале 90-х, когда только начинал играть. Тогда я думал, что у меня есть шанс. Через некоторое время я понял, что просто не могу достичь того уровня, на котором находился он, и отклонился в сторону более классических гитарных стилей и фламенко. Затем я начал слушать таких исполнителей, как [Джими] Хендрикс и [Курт] Кобейн, и почувствовал: "Я могу создавать хаос. Я не могу повторить эту невероятную техническую точность, но я могу создать беспорядок". Так я пошёл по пути шума, хаоса и мясорубки, а некоторые элементы других стилей остались со мной».



Bellamy также рассказал о влиянии металла на альбом MUSE "Will Of The People":



«Когда мы росли, мы слушали такие группы, как IRON MAIDEN. И хотя мы больше общались через NIRVANA, RAGE AGAINST THE MACHINE и SMASHING PUMPKINS, у нас всегда была любовь к металлу восьмидесятых. METALLICA также была для нас важной группой, но IRON MAIDEN были британской командой, они ощущались немного более панк-роковыми. Песня "Phantom Of The Opera" [из дебютного альбома IRON MAIDEN с одноимённым названием] не кажется слишком помпезной или откровенно классической, как другие металлические песни. В ней всё ещё есть что-то злобное и пугающее. Вот почему MAIDEN — группа, на которую мы всегда равнялись.



Использование гармонической минорной гаммы и прогрессивный подход к аранжировкам — мы разделяем эти методы, даже если мы никогда не звучали как они и живём в другом жанре. Мы очень уважаем их как музыкантов, особенно Steve'a Harris'a, который является одним из лучших басистов в мире».







